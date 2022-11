Desde la cama, Karely Ruiz paraliza Instagram con atrevida minifalda de red

Karely Ruiz acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que hizo una publicación en la que demostró por qué es todo un fenómeno en OnlyFans pues resulta que la modelo regiomontana presumió sus encantos desde la cama vistiendo una atrevida minifalda de red con la cual no dejó mucho a la imaginación, por lo que su atrevida postal generó un gran revuelo entre sus fans, quienes no pudieron resistirse ante su belleza y la llenaron de halagos.

Fue a través de su perfil principal de Instagram donde Karely Ruiz difundió la mencionada fotografía, la cual, únicamente tuvo el objetivo de deleitar la pupila de los más de siete millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, donde ha tenido que abrir distintas cuentas para poder sortear la censura de la que es víctima de forma recurrente debido al candente contenido que publica.

Como se mencionó antes, para esta postal, Karely Ruiz posó desde su cama y se pudo ver que estaba recostada boca abajo, por lo que en la fotografía solo mostró la mitad de su rostro para dejar que se apreciara el resto de su escultural figura.

Karely Ruiz dejó sin aliento a sus fans con esta ardiente postal. Foto: IG: karelyruiz

En cuanto impactante outfit con el que Karley Ruiz robó suspiros se trató solo de una minifalda de red que dejó al descubierto la diminuta ropa interior que llevaba debajo, la cual era de color negro, además, estaba utilizando un par de botas altas de látex que le aportaron un toque de rudeza a su imagen y por si faltara algo, aparentemente la modelo regiomontana no estaba utilizando ni una sola prenda en su torso, pero debido a su posición, no estuvo ni cerca de enseñar de más.

Cabe mencionar que, la atrevida postal de Karely Ruiz fue difundida a través de las historias de su perfil de Instagram, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que su fotografía llegara a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos al estilo de “Chulada de mujer”, “¡Qué cuerpazo!”, “Estás divina”, “Toda una diosa” y “Cada día más chula”.

Karely Ruiz presume nuevas modificaciones corporales

Hace apenas un par de días, Karely Ruiz presumió en sus redes sociales que se había sometido a dos nuevas modificaciones corporales, las cuales, se tratan de un par de perforaciones, una en la nariz y otra en el ombligo, la cual, ya se había hecho hace unos meses durante a su viaje a Colombia, no obstante se le había cerrado por lo que decidió volver a hacerla y lo relevante de esto es que adelantó que tiene pensado seguir aumentando sus perforaciones y sus tatuajes, por lo que generó todo tipo de reacciones entre sus fans.

Karley Ruiz presumió en redes su nueva perforación. Foto: IG: karelyruiz

Por un lado, Karely Ruiz recibió decenas de críticas pues hubo algunos internautas que aseguraron que “está echando a perder” toda su belleza, no obstante, también hubo quien la respaldo pues consideran que sus tatuajes y perforaciones son parte de su personalidad, no obstante, la estrella de OnlyFans no respondió a ninguno de estos comentarios pues en más de una ocasión ha mencionado que no le importa el “qué dirán” pues lo único que busca en sentirse cómoda consigo misma.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo eleva la temperatura con entallado y elegante vestido de transparencias

Entre lágrimas, Mariazel relata amarga experiencia en Qatar: “No puedo creer que exista gente así”

Ángela Aguilar presume toda su belleza en elegante look