Karely Ruiz eleva la temperatura en Instagram con blusa semitransparente que asomó sus perforaciones

Sin temor a la censura y al que dirán, Karely Ruiz volvió a realizar una publicación que la pondría en apuros dentro de Instagram, red social que la ha castigado gracias a varias denuncias de algunos haters. Consciente de éste hecho, sólo la dejó unos instantes para posteriormente eliminarla. Lo especial de la imagen, para ella, era su color de cabello negro; sin embargo, llamó la atención su blusa blanca semitransparente que dejó al descubierto sus perforaciones.

La fotografía llevó por título "Pelinegra amor?", pero el hecho de no haber usado ropa interior provocó que enseñara de más y tuviera que casi tuviera que verse obligada a bajarla de sus historias. Como detalle, unas mariposas de color morado adornaron la cabeza de la originaria de Monterrey, Nuevo León. Aunque tiene la opción de que sus seguidores le escriban los múltiples elogios a los que la tienen acostumbrada estos no se pueden leer.

Karely Ruiz bajó su publicación (Foto: captura de pantalla)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Karely Ruiz hace este tipo de publicaciones, pues ya antes se había animado a aparecer con una blusa calada y sin interior. Esto es una especia de publicidad indirecta para sus cuentas de OnlyFans, donde no le va nada mal. Por esta razón es que no deja de presumir los atuendos de breve tela con donde la imaginación de los internautas tiene muy poco trabajo.

Karely Ruiz volvió locos a sus seguidores con su blusa calada (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz, el fenómeno de las redes sociales que tiene dividido a México

Aunque muchos no lo quieran ver, Karely Ruiz se ha convertido en todo un fenómeno social, pues saltó a la fama desde las redes sociales sin la necesidad de cantar, actuar o tener un talento especial. Su belleza en conjunto con su cuerpo estético y baile sensual provocaron que el mismísimo Andrés García le pidiera que lo visitara para platicar en su canal de YouTube. Este sencillo acto hizo que su imagen se proyectara a nivel nacional.

A partir de ese momento todos querían conocer a la joven regiomontana de 21 años (en ese momento). Para muchos no era casual su popularidad hasta que se supo que logró entrar a la televisión en un programa de parejas y después a otros en Nuevo León. Cada una de sus publicaciones tiene un toque erótico que no pasa desapercibido y convierte en "zombies" a los internautas, pues quedan hechizados por su persona.

Karely Ruiz tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @karelyruiz)

Esto, como era de esperarse generó mucha polémica, pues sus detractores acusan que es una simple mujer que se sometió a algunos arreglos estéticos. No obstante, ella hizo oídos sordos y continuó su camino como influencer; a la fecha un equipo de futbol lleva su imagen en la playera y otros más duermen con ella muy calientitos, pues sus fotografías también han sido estampados en este tipo de artículos.

Hay varios artículos con la imagen de Karely Ruiz (Foto: captura de pantalla)

