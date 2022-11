VIDEO | Guillermo del Toro abre concurso de stop motion con temática de "Pinocho"

Netflix está a punto de presentar, el 9 de diciembre de 2022, una de las obras que no ha salido de la cabe del cineasta Guillermo del Toro, se trata de "Pinocchio". Sin embargo, la emoción por el proyecto no quedará hasta ahí, pues el originario de Guadalajara, Jalisco, lanzó una convocatoria para que las personas interesadas y animadores profesionales para que participen en un concurso de stop motion y le muestren al mundo sus creaciones y quieran exponerlas.

Fue a través de sus redes sociales donde el ganador del Óscar le extendió la invitación al público en general y de todas las edades a echar a volar su imaginación y filmar un corto, en este tipo de animación, sobre su propia interpretación de Pinocho, cuento escrito por Carlo Collodi y publicado en un periódico italiano entre los años 1882 y 1883.

"¡Estamos tan emocionados de anunciar nuestro stop-motion oficial #PinocchioContest, organizado por los cineastas Guillermo del Toro y Mark Gustafson!", se puede leer en la descripción del video donde aparece el mexicano dando toda la información a los internautas.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el concurso?

A través de la cuenta de Instagram oficial de la próxima película de Guillermo del Toro "Pinocchio Movie" se pueden ver los requisitos que las personas tienen que seguir para adentrarse en la dinámica del tapatío.

Sé creativo y empieza a filmar. Envía tu vídeo usando #PinocchioContest antes del 6 de enero y visita https://fooji.info/gdt_pinocchio para completar tu entrada. Guillermo del Toro y su compañero cineasta Mark Gustafson elegirán un ganador para recibir un títere original de la película.

Pero como no todo puede ser perfecto existe un pequeño detalle que entristeció a los fans del novelista, pues indicó que el concurso no aplica en México: "Tenga en cuenta que esto es sólo en los EE. UU., Nueva Zelanda, Francia y Holanda", de igual manera le pidió a las personas visitar las reglas completas dentro de la página oficial citada con antelación.

¿Reacción de los internautas mexicanos?

Aunque la dinámica es representada por Guillermo del Toro, que es mexicano, es posible que no todo dependa de él y por eso México y Latinoamérica no estén contemplados. Como era de esperarse, los internautas se manifestaron de inmediato: "¿cómo que México no entra?", "Ay no Guille, te iba a hacer un Pinocho de ceramica, pero estoy en Argentina y no puedo participar, no soy primer mundo", y "Memo cómo vas a hacer un concurso y dejar fuera de participar a México", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

