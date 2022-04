Tom Cruise protagonizó esta polémica película; es considerada un FRACASO por el propio director

Desde hace años se considera que Tom Cruise es uno de los actores más taquilleros de la historia, ya que cada película que se estrena de él deja millones de dólares en ganancias para los estudios, sin embargo, en 2017 protagonizó un filme que incluso es considerado un fracaso por parte de su director, Alex Kurtzman.

La Momia (The Mummy) fue la segunda película de la saga Dark Universe, con la que buscaban revivir los personajes clásicos de Universal Pictures, como se trataba de Drácula, El Hombre Lobo y El Hombre Invisible, pero después del estreno de esta producción encabezada por Tom Cruise y ver que no obtuvo las ganancias que se deseaban, significó la cancelación del proyecto.

La película que fue dirigida por Kurtzman habría supuestamente recabado 407 millones de dólares en taquilla, aunque ya después se supo que las cifras se habrían infladas para no evidenciar el fracaso, luego de que su costo de producción habría sido de entre 145 y 190 millones de dólares.

Al parecer Marvel impulsó que otros estudios comenzaran a crear su propio universo con sus personajes icónicos, pero el rechazo del filme fue tal que ni con las actuaciones de personajes reconocidos se pudo levantar el proyecto, ya que en La Momia (The Mummy) participaron: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance y Russell Crowe.

La película fue promocionada únicamente con el nombre de Tom Cruise. Foto: Archivo

El director Guillermo del Toro aseguró que de lo único que se arrepiente es que en 2007, cuando se encontraba trabajando en la producción de Hellboy II: el ejército dorado (Hellboy II: The Golden Army), recibió una gran oferta que habría cambiado la carrera del director mexicano y que al mismo tiempo lo habría permitido desarrollar a todos los monstruos que él hubiera querido, sin embargo, declinó la propuesta.

Todo comenzó cuando en agosto de 2006, Universal Pictures adquirió la secuela de Hellboy, con la intención de financiar y distribuir el filme. Ese mismo año, pero en octubre, Del Toro estrenó en El Laberinto del Fauno, película que recibió seis nominaciones a los premios Oscar, de los cuales ganó tres.

El Dark Universe fue presentado con grandes actores. Foto: Archivo

Con este éxito, el director mexicano recibió la atención y confianza del estudio, al grado que le propusieron dirigir el Dark Universe, y en su momento le ofrecieron varios proyectos para que él estuviera a cargo, pero, por una extraña razón que el mismo tapatío desconoce, terminó diciendo que no.

"La única cosa de la que me arrepiento de no haber hecho en algo en toda mi vida fue en 2007. Universal Pictures me ofreció, de una manera increíblemente suave y hermosa, si quería hacerme con el control del Dark Universe. Y me dieron las riendas de varios proyectos, pero no los hice. Es algo de lo que me arrepiento. Es más, es la única cosa de la que me arrepiento hasta la fecha", relató en el 2017 Del Toro.