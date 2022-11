VIDEO | Guillermo del Toro recibe un doctorado Honoris Causa por la UNAM, así fue su emotiva reacción

Este jueves 17 de noviembre, el cineasta y productor mexicano Guillermo del Toro, recibió un doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la finalidad de reconocer sus aportaciones a la cultura y el arte, así como el apoyo que ha extendido a la juventud mexicana para que luchen por sus sueños.

Al respecto, el famoso director de "La forma del agua", señaló el valor que tiene para él esta distinción académica así como los valores que representa la UNAM para México; a través de diversos programas como las becas y las pláticas que realiza constantemente con diversos grupos de jóvenes, busca inspirarles para que puedan lograr sus metas.

Al respecto, también el director de "El laberinto del fauno", habló sobre la pobreza cultural y espiritual, la cual es más importante que la pobreza monetaria; en suma, apuntó que es importante que los mexicanos recordemos que estamos en un momento crucial para la cultura y la ciencia.

"Es mi primer goya en la vida; nunca me había puesto capita ni gorro, y la verdad es que mi temor era que no me quedaran pero me quedaron bien. Es una sensación muy bonita, el recibir un reconocimiento de la Universidad", dijo del Toro.