Ángela Aguilar usa cinturón de lazo para que no se le cayera el pantalón y le queda espectacular

Ángela Aguilar no sólo es un referente de la música mexicana, sino que también de la moda, pues a través de sus redes sociales no han parado los atuendos espectaculares y de diseñador que luce la heredera del "Charro de México", pero en esta ocasión hubo un detalle que los fanáticos y los que no lo son tanto no dejaron pasar. Resulta que en su reciente visita por Mérida, la intérprete de "Ahí donde me ven" colgó a Instagram una serie de fotografías en donde se le podía ver con una blusa tradicional bordada con flores de colores y unos pantalones de mezclilla, que al parecer no le ajustaban del todo bien y tuvo que recurrir a la vieja técnica del lazo amarrado para que todo estuviera en orden.

La joven presumió que se tomaba una bebida, mientras el pantalón tenía por las presillas de atrás un buen amarre con lo que parecía un cordón, pero los halagos no se hicieron esperar, entre ellos: "hermosa" y "qué buen cinto".

No se le da el Grammy

Fue el pasado jueves 17 que se dio la gala que premia lo mejor de la música latina y donde, como se debe, se presentó la denominada "princesa de la música mexicana", es de recordar que fue en 2018 cuando se llevó la noche con la interpretación de "La Llorona", sin embargo, con el regreso a la fiesta del Grammy Latino en este 2022 la hija de Pepe Aguilar, llegaba con dos nominaciones bajo el brazo: “Mejor Nuevo Artista” y como“Mejor Disco de música Ranchera”.

Aunque las expectativas eran muy altas, la joven no ganó en las dos categorías fue derrotada por Christian Nodal en la terna de música ranchera y por Angela Álvarez y Silvana Estrada en mejor nuevo artista.

No obstante el escenario volvió a brillar con la actuación de la cantante de música mexicana y esta vez interpretó su éxito "En Realidad" y sacó los aplausos del público que si por algo se distingue en esa ceremonia es por conocedor de la música. Angela hizo gala de su crecimiento como artista y madurez, así que bailó e interpretó como las grandes. Ya en espera de la siguiente edición donde seguro va a llevarse un galardón.

