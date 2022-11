Manelyk González: 7 bikinis que la convierten en la Acapulco Shore más elegante en redes

Acapulco Shore es uno de los reality shows más emblemáticos que desde su primera temporada salieron grandes celebridades como “Potro”, Karime y la inigualable Manelyk González, que recientemente se encontraba grave tras sufrir una fuerte caída en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy donde tuvo que ser hospitaliza de emergencia, sin embargo ahora se encuentra con un collarín recuperándose en casa.

La famosa de 33 años se ha convertido en toda una figura del mundo de la farándula no sólo por su aparición en el programa de MTV, también por su explosiva personalidad que la ha llevado a protagonizar peleas con otros famosos. Pero antes de alcanzar su fama ella intentó incursionar al mundo del modelaje, pero no tuvo suerte y comenzó a trabajar de mesera en restaurantes en la Ciudad de México, y aunque sabía el elitismo tenían las empresas, ella decidió buscar suerte a sus 19 años a pesar de que más que una entrevista laboral ella tenía que hacer "casting" para quedar en el puesto.

"En ese entonces te hacían casting... yo llegué, me pusieron de recepcionista en lo que te capacitaban para ser mesera. (Te daban) tu uniforme, tu falda, tu top, tu faldita, tu corsé, tus botas largas y ¡vámonos". aseveró en una platica con Adela Micha.

Sin embargo, tiempo después con su debut en televisión ella mejoró su vida tanto económicamente como corporalmente así lo indica ella tras someterse a varias cirugías que lograron un evidente el cambio físico en su cuerpo. Incluso se han filtrado fotos del antes y después de su imagen. Ahora lo presume en redes sociales luciendo su figura en bikinis y posando como toda una modelo ante las cámaras.

Recientemente hizo un live para sus seguidores sobre su estado de salud y la evolución que ha tenido, pero también aprovecho para mandarle una respuesta a Niurka Marcos por la defensa que hizo a su hija Romina cuando participaba en el mismo concurso, sin embargo a ella la señalaron porque su caída “se debía a su peso” a lo que la vedette señala que fue más una pérdida de equilibrio como lo que le paso a la exacashore y comparo sobre como juzgaron a su hija por el incidente que tuvo. “Primero no me conocía, luego dijo que era una vieja que no hacía nada, mas que coger en televisión y ahora sale defendiéndome diciéndome que no es mi culpa”, Manelyk le contestó.

Manelyk reconoció que se aumentó el busto y el trasero

