Otorgan Oscar honorífico a Michael J. Fox por trabajo humanitario y su discurso te hará rodar las lágrimas

La trilogía de “Volver al Futuro” lo hizo uno de los actores más entrañables, pero su carrera se interrumpió cuando el Parkinson avanzó y los síntomas se hicieron severos, sin embargo, Michael J Fox no se dejó vencer, comenzó un fuerte activismo en la investigación y la lucha contra la enfermedad, la cual ha dado grandes frutos, uno de ellos llegó el sábado 19 de noviembre, cuando recibió un Oscar honorífico, en la 13ª edición de los Governors Awards, de la Academia de Hollywood, realizados en el Fairmont Century Plaza Hotel.

Woody Harrelson, amigo del actor, fue el encargado de entregarle el Premio Humanitario Jean Hersholt por sus contribuciones a la investigación de la enfermedad de Parkinson. Fue la primera entrega de la noche y el protagonista de “Tres anuncios por un crimen” se aseguró de hacerla especial. Lo presentó con unas emotivas palabras: “Toda tu obra aporta una gran humanidad, has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti”.

“Víctima, nunca; inspiración siempre. Además de talentoso, eres una gran persona”, dijo Harrelson.

Las palabras de Harrelson hacia Fox fueron conmovedoras. Foto: AFP.

Los presentes en la ceremonia se pusieron de pie y le dieron una gran ovación a quien dio vida a Marty McFly, en una de las trilogías más aclamadas de todos los tiempos. “Me están haciendo temblar, por favor paren”, bromeó Fox.

Tras recibir el premio, Michael J Fox dio un discurso que combinó todas sus facetas como actor y su lado humano, pues fue conmovedor, divertido y agudo. Contó cómo llegó a la actuación, dejando la escuela para poder dedicarse a ella, por lo que un maestro le dijo que “no sería lindo por siempre”.

“No aplaudan, estas son cosas que pasan, una molestia, pero parte de estar vivo”, dijo el actor.

También dijo que la gratitud le ha ayudado, pues ella alimenta su optimismo. “Es un honor totalmente inesperado y estoy realmente agradecido. Me ha sorprendido que todo lo que se me ha dado -el éxito, mi vida con Tracy, mi familia- me haya preparado para esta profunda oportunidad y responsabilidad. Ha sido un regalo”, aseveró.

La mayor ovación de la noche fue para Michael J Fox. Foto: AFP.

Al mencionar el diagnóstico que recibió a los 29 años, los ojos de los presentes se humedecieron, pero trató de hacer alegra el momento agregando que “Dijeran lo que dijeran, nadie podía negar que en la década de los 80 era un actor muy famoso”. Entre las celebridades que allí estaban destacan los nombres de Tom Hanks, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jessica Chastain, Ana de Armas, Kevin Feige, Colin Farrell y Brendan Fraser.

El amor incondicional de su esposa en medio de un año difícil

Tracy Pollan, su esposa con quien tiene cuatro hijos, estaba allí para apoyarlo, y Michael J Fox no dudó en llamarla al escenario, allí se dieron un tierno beso que emocionó al resto del público.

“No puedo caminar y llevar esto (el Oscar), así que una vez más le pido a Tracy que lleve el peso”, dijo el actor.

Su esposa Tracy Pollan lo ha apoyado siempre. Foto: AFP.

Fox ha enfrentado un año particularmente difícil, pues ha sufrido varias lesiones y fracturas, entre ellas las de una mejilla, mano, hombro, brazo y codo. Además perdió a su madre el pasado mes de septiembre.

The Michael J. Fox Foundation

Su lucha contra el Parkinson lo llevó a crear una fundación con su nombre, su labor fue reconocida en marzo de 2010, cuando el Instituto Karolinska de Suecia lo condecoró con un honoris causa por su trabajo en favor de una cura para la enfermedad.

Por su puesto en su discurso post premiación Fox no se olvidó de las personas que trabajan en su fundación y las mencionó en sus agradecimientos. En los 22 años de funcionamiento, ha recaudado más de 1.5 mil millones de dólares.

