¿Será que únicamente Michael J. Fox tenía la capacidad de interpretar a Marty McFly en “Back to the Future”?

En este episodio nuestros haters favoritos Montse Simó y Oscar Uriel pusieron sobre la mesa un tema buenísimo, esto, a propósito del día de “Volver al futuro” e invitaron a la discusión a Rulo Valdés, un verdadero experto en cine y cultura pop.

Para empezar, ¿podríamos imaginar a otro actor que no sea Michael J. Fox actor diciendo “Doc” tal cómo él lo hacía? La respuesta quizás es NO y por alguna razón específica, fue que pararon las grabaciones (que por cierto estaban ya muy adelantadas con Eric Stoltz) y comenzaron desde cero con Michael, aún, cuándo esto representó pérdidas laborales y monetarias. ¡Pobrecito Eric!

“Parte del encanto es que desde un inicio querían a Michael J. Fox el problema es que él no podía entrar por la parte de que ya tenía un compromiso previo, por eso fue una película accidentada, desde el inicio el guion… es impresionante que el guion se reescribió tantas veces, para quién no sep al inicio no era un DeLorean era un refrigerador” Rulo Valdés