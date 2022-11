Canelo Álvarez: El secreto del boxeador que involucra a su hija Emily

Cuando Saúl "El Canelo" Álvarez tenía 17 años, su novia Karen Beltrán salió embarazada por lo que tuvo que enfrentar la vida y encontrar una manera de ganar dinero para mantener a su familia, pues a los pocos meses nació Emily Cinnamon, su primera hija.

"Trabajaba e iba a entrenar, porque estaba enfocado en ser campeón del mundo. Fue difícil. A los 16 años tenía una novia y salió embarazada. Me junté para agarrar bien mi responsabilidad. Había veces que ni para leche tenía, ni para los pañales de mi hija, y en el boxeo no ganaba nada; a veces, ni para el camión. Trabajaba en la paletería y gracias a Dios comíamos al día, aunque no tenía para nada", contó "El Canelo" en 2011 durante una entrevista televisiva.

Cinnamon trajo buena suerte

Tras la reciente polémica por su lujosa fiesta de XV años, el nombre de Cinnamon se puso en tendencia en redes sociales y fue entonces cuando decenas de usuarios se pusieron manos a la obra para investigar su origen.

Según el pugilista, el nombre de Cinnamon fue puesto a su hija como alusivo a su apodo, el cual le fue dado por el entrenador José “El Chepo” Reynoso, pero en femenino. De tal manera que la pequeña y su padre compartieran algo más que los lazos sanguíneos y de alguna forma pudieran llamarse igual.

¿Qué significa Cinnamon?

De acuerdo con el sitio web, Significadodenombres.net, el nombre de Cinnamon es muy raro, pero se puso de moda, cuando "El Canelo" lo dio a conocer como el nombre de su primera hija. Se trata de una palabra en inglés que alude a una especia o especie muy utilizada en la cocina, la canela.

El sitio web menciona que hasta la fecha no se ha logrado encontrar información que acredite el verdadero origen de Cinnamon, aunque se cree que puede provenir de un vocablo griego. Además, también menciona que dicho nombre influye mucho en la personalidad de su portadora.

La personalidad de Cinnamon

Según el portal, la hijastra de Fernanda Gómez es una mujer con mucha suerte, pues suele tenerlo todo, sin haber tenido que esforzarse mucho y tiene la oportunidad de hacer lo que más les gusta".

"Es un poco fría y algo obstinada, no es muy sociable y generalmente busca estar rodeada de personas que compartan sus mismos gustos, en algunos casos puede ser un poco detestable", agrega el portal sobre la personalidad de la adolescente.

Otro aspecto que destaca el portal es que para Cinnamon, la familia es lo más importante en su vida, ya que en ellos encuentra la fuerza que necesita para luchar y no dejarse intimidar ante nadie ni nada.

