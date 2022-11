BTS: conoce a las celebridades que tienen un crush con los chicos

BTS es actualmente la boyband de K-Pop más exitosa y conocida en el mundo gracias a la popularidad que han ganado desde su debut en el 2013. Con títulos como "Fake Love" y "Dynamite", los siete chicos se han posicionado entre los artistas más escuchados y amados, por lo que es común que otros cantantes los admiren.

Famosos como Joe Jonas, Selena Gómez, Ariana Grande y hasta Justin Bieber son quienes han hablado de su admiración por los Bangtan Boys, por lo que aquí te mostramos quienes son todas las celebridades que tienen un crush con los chicos más queridos de Corea del Sur.

Jungkook es el bias de Ariana Grande y Justin, según los fans.(Créditos: Facebook / BTS)

¿Quiénes tienen un crush con los chicos de BTS?

Lizzo

La cantante estadounidense Lizzo, quien es conocida por su canción "About Damn Time" es una de las famosas que ha hablado abiertamente de su amor por BTS, de hecho, tiene un crush con dos miembros: Taehyung y Jimin. Según reveló a sus fans, le encanta la mirada de V y la forma en que baila su compañero.

Jimin es el favorito de Lizzo. (Créditos: Facebook / BTS)

Liam Payne

El cantante británico Liam Payne, quien es conocido por ser un exmiembro de One Direction, mencionó que admira a la boyband de K-Pop y detalló que tiene un favorito. Cuando una fan le preguntó quién era su bias, el intérprete de "Strip That Down" dijo que su preferido era Jimin.

Lil Nas X

El famoso rapero estadounidense Lil Nas X, quien pronto visitará México en el Festival Corona Capital, detalló que, aunque le gustaba mucho la música de los chicos de BTS tenía un crush con el rapero y líder RM, a quien calificó como un hombre sexy y ardiente.

RM es el preferido de Hasley. (Créditos: Facebook / BTS)

Hasley

La cantante estadounidense Hasley, con quien una vez colaboró la banda de pop coreano, adora su música y ama a los chicos, pues hace poco reveló que los consideraba sus amigos. Sin embargo, su preferido dentro de la boyband es el rapero RM, con quien suele hablar mucho en su idioma natal.

