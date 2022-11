Dua Lipa habla sobre su amistad con BLACKPINK y revela si colaborarán nuevamente

La cantante británica Dua Lipa, quien es conocida por sus éxitos "Levitating" y "Don´t Star Down", habló sobre su relación con las chicas de BLACKPINK, con quienes hizo una colaboración en el 2018 llamada "Kiss and Make Up", pues aseguró que son muy amigas desde entonces y las frecuenta.

Dua asegura que me gusta el K-Pop y es amiga de BLACKPINK

En una entrevista para la revista Vogue Korea, la artista fue cuestionada sobre sus próximas colaboraciones musicales con artistas coreanos y respondió que hasta el momento no tiene planeado nada. Sin embargo, reveló que le gusta mucho el K-Pop y detalló que le encanta la girlband integrada por Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa.

De hecho, confesó que las considera sus amigas y que antes de que hicieran música juntas ya las admiraba. "Personalmente, me gusta el K-Pop, así que he disfrutado de la música previamente y mantengo una buena relación con las chicas de BLACKPINK", agregó la intérprete de "New Rules", quien también ha cantado junto a Hwasa.

Dua ha sido vista con Jennie de BP. (Créditos: Facebook / Dua Lipa)

Pese a que Dua no tiene planeado colaborar con las cantantes de "Shut Down", lo cierto es que se llevan muy bien entre ellas, pues en más de una ocasión han sido captadas juntas. De hecho, Jennie es la miembro más cercana a la británica, pues es con quien tiene más fotos.

Cabe señalar que hace unos días, la intérprete de "New Rules" viajó a Corea del Sur y desde entonces muchos rumoraron que podría acercarse una colaboración con la girlband de K-Pop. Sin embargo, esto no ha sido confirmado hasta el momento, por lo que los fans tendrán que esperar más información.

Dua y la líder de BLACKPINK. (Créditos: Twitter /

@BPINKLATINO)

