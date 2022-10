VIDEO: Así confesó Joe Jonas que su banda favorita es BTS y se considera todo un ARMY

Joe Jonas, cantante y actor estadounidense conocido por ser integrante de los Jonas Brothers y la agrupación DNCE, confesó que es un fiel seguidor de la boyband de K-Pop BTS y afirmó que se considera ARMY. De acuerdo con una entrevista para The Social, la exestrella de Disney cree que los Bangtan Boys son increíbles en el escenario y le encanta su música.

Joe Jonas es ARMY

“Su baile es legítimo, sus canciones son grandiosas. Son chicos talentosos y creo que ellos siguen haciéndose más y más grandes. Estoy impresionado con ellos. Soy ARMY”, reveló el cantante de temas como “This is me” y “See no more”, quien a través de sus redes sociales también ha mostrado lo mucho que le gusta la banda de pop coreano.

De hecho, en octubre de 2021, el esposo de la actriz Sophie Turner mostró en sus historias de Instagram que le encantaba la boyband, pues publicó un video de los chicos interpretando "Dynamite" cuando le preguntaron cuál era su banda preferida.

(Créditos: Instagram / @joejonas)

Además, hace unas semanas, el vocalista de DNCE reiteró que ama a Jimin, Jin, Suga, Taehyung, RM, J-Hope y Jungkook, ya que en un live que realizó junto a su esposa en TikTok dijo que en la actualidad no existen más agrupaciones y BTS son los mejores. Por su parte, la actriz de "Game of Thrones" mencionó que los chicos eran asombrosos.

ARMY reacciona a la confesión de Joe

Ante esto, el fandom de BTS, conocido como ARMY, se mostró sumamente emocionado, pues Joe Jonas es un cantante pop internacional que ha trabajado con artistas como Demi Lovato, Nicki Minaj, Miley Cyrus y Luis Fonsi. "Bienvenido hermano Joe", "Por algo me gustaba Joe", "Grítalo fuerte Jonas", "Cuando era peque lo veía en Disney Channel en los Jonas Brothers" y "No sé ustedes, pero yo siempre escuché a los Jonas Brothers y saber que Joe Jonas lo dice públicamente y sin miedo al éxito del que dirán me da mucho sentimiento y felicidad. GRITALO JOE", fueron algunas de las reacciones de los fans de Bangtan Boys.

(Créditos: Instagram / @joejonas)

¿BTS ama a Joe Jonas?

Mientras tanto, los chicos de BTS también han mostrado su agrado por la música de Joe Jonas, pues en una ocasión fueron captados disfrutando de una presentación de la agrupación DNCE. En las imágenes que circulan en la red, se aprecia a los cantantes de "Fake Love" bailando al ritmo de "Cake by the ocean".

