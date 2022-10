Jungkook enloquece a sus fans y revela cómo es despertar a su lado

Jungkook de BTS y sus compañeros han compartido su día a día a través de sus redes sociales, pero también su rutina en los diferentes realitys que han grabado, pues hemos podido verlos desde que se van a dormir, hasta que despiertan. También las tareas del hogar que llegan a realizar y su convivencia diaria.

Actualmente, los integrantes de BTS viven por separado, luego de independizarse dejaron el departamento que compartían. En el caso de Jungkook, adquirió una antigua propiedad en uno de los barrios más lujosos y exclusivos de Corea, la casa data de hace años y se espera que la renueve.

En los programas de BTS, se ha podido ver a los integrantes recién despertados, sin maquillaje, con ojos hinchados y en pijama. Sin duda un vistazo a los momentos más personales y privados del grupo. Pero, ¿sabes cómo sería despertar al lado de Jungkook?

Jungkook: Así es despertar al lado del idol todos los días

Las fans no se han quedado con la duda y es que BTS ha dejado poco a la imaginación. En sus reality shows, el ARMY ha podido ver desde que se van a la cama, hasta que despiertan. Jungkook ha demostrado que es una persona mañanera, pues durante In The Soop se despertó muy temprano para usar el karaoke, quizás es una persona con mucha energía al despertar.

Me levanto media hora antes de tener que irme

De acuerdo con las fans, Jungkook de BTS reveló lo primero que hace al despertar por las mañanas y al parecer se queda dormido y se levanta poco antes de irse. También parece que enciende la luz, mira el reloj y si es demasiado temprano, vuelve a dormirse si considera que aún puede seguir en la cama.

Aunque no es una persona mañanera, es bastante energético y despierta con hambre.

Sigue leyendo:

3 Doramas coreanos con personajes que amarás y odiarás al mismo tiempo

BTS: ¿Quién es Ashley? La mamá del sobrino de Suga que es la envidia del ARMY