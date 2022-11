María León enamora en ajustado mini short y da clases de moda

María León se ha confirmado como una de las cantantes más bellas en el medio del espectáculo, pero también como un referente de estilo, y así lo demostró con una fotografía que compartió en sus historias de Instagram, en la que se lució con un ajustado mini short de mezclilla con el que enamoró a sus millones de seguidores en la popular plataforma y dio clases de moda para las mujeres mayores de 30 años.

La famosa cantante comenzó su carrera en la música con el grupo juvenil "T' de Tila", en el que compartió micrófono con la ahora actriz Ana Brenda Contreras, para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento y belleza.

María León se luce en coqueto mini short

Fue este jueves cuando León, que actualmente se prepara para llegar a la final del reality "Mira quién baila", deslumbró a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta con una instantánea que publicó en la que se le ve posando con un coqueto look desde Guanajuato, imagen en la que presumió toda su hermosura y estilo, con un atuendo casual, perfecto para un día de paseo.

María León impone con su estilo moderno y juvenil. Foto: IG @sargentoleon

"#ViveGuanajuatoHistorias #Guanajutao", escribió María para acompañar la instantánea en sus historias de Instagram, en la que cuenta con 2.8 millones de seguidores, y aunque no se puede saber los "me gusta" que recibió, podemos afirmar que encantó a sus fanáticos, pues dejó ver un atuendo muy chic y moderno, en el que combinó un mini short de mezclilla con una coqueta blusa de volados en el escote y botas estilo cowboy.

No es la primera vez que León se ha dejado ver en un look coqueto y casual, con el que destaca su silueta, pues hace sólo unos días también compartió una foto en la que posó con unos ajustados jeans a la cadera, con los que también volvió a demostrar que es una de las artistas que presume trabajada figura, pues María luce su abdomen plano y marcado, tan admirado por sus millones de fanáticos.

La cantante deslumbra con su belleza y atrevidos looks. Foto: IG @sargentoleon

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

