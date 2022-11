VIDEO: ¡Qué es eso! María León muestra increíble habilidad para mover sus glúteos

María León causó impacto entre sus millones de seguidores en redes sociales, esto luego de que la cantante y actriz compartiera con sus fans en Instagram y Facebook un video de los ensayos del reality "Mira quien baila", en la que se lució con un coqueto y entallado atuendo, sin embargo, en esta ocasión lo que más llamó la atención fue la increíble habilidad de la cantante para mover los glúteos.

La guapa artistas comenzó su carrera en la música con el grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista del conjunto originario de Jalisco, "Playa Limbo", en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, siendo ahora una de las más destacadas de la farándula por su talento, en dónde también se ha ganado un lugar como una de las más sensuales y lo confirma con sus miles de "likes" en sus posteos.

María León muestra increíble habilidad y enloquece a sus fans

Fue este miércoles cuando León, que se prepara para la final del reality de baile, deslumbró a sus millones de seguidores en las plataformas de Meta con un clip que publicó y en el que se le ve junto a su pareja en la pista, el coreógrafo y actor Jonathan Platero, a quien le mostró la forma de mover los glúteos por separado, causando furor entre su fans al volver a demostrar que tiene una gran flexibilidad.

"Para el #miercolesdefuego de hoy: Calentamiento FT. @jonplaterodude y #Carito. Así calentamos antes de los #Ensayos @miraquienbaila @univision #rumboalafinal", escribió María para acompañar el video en Instagram, que han sido la sensación entre sus seguidores, logrando recibir cientos de comentarios, entre los que destacan el de su compañero, quien escribió: "enseñándome algunos nuevos pasos de baile para el futuro jajaja…!".

Con más de 89 mil "me gusta" en la plataforma de Meta, en la que cuenta con 2.8 millones de seguidores, la actriz y cantante, de 36 años, compartió el posteo con el que encantó a sus fanáticos, pues León dejó ver movimientos que generaron reacciones como: "Tu risita, tu carita de picara me encanta!!! Como que salió tu niña interna!", "La apertura y flexibilidad está bien, ya moverlas así es avaricia" y "Ay Dios mío casi me infarto".

María León recibió miles de "likes" y comentarios. Foto: IG @sargentoleon

No es la primera vez que la cantante se deja ver presumiendo sus increíbles habilidades, pero sin duda en pocas ocasiones ha mostrado algo tan sorprendente y divertido, pues fue notorio que tanto ella como su compañero terminaron con risas el ensayo con el que María encendió la redes sociales.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

La cantante roba miradas con sus publicaciones. Foto: IG @sargentoleon

