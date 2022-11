“La Rebelión”: la serie mexicana creada para romper moldes

Sin importar la clase social, hay muchas mujeres que son el sostén el hogar, no sólo en la parte económica, también en lo emocional y en la organización, de ahí que las actrices Aracely Arámbula, Daniela Vega y Adriana Paz consideran que el público se identificará con la historia de unas amigas que deciden huir de sus casas para buscar sus sueños en la nueva serie “La Rebelión”.

“He pensado en volar, hay que hacerlo… A las mujeres les gustará la historia y se van a identificar con varios personajes, porque hay de todo tipo de personalidades… no me he rebelado tanto pero sí tengo ganas de hacerlo - se ríe- justo ahora que tengo dos adolescentes lo haré”, contó.

Quien adelantó que ya ha experimentado este tipo decisiones es Paz, ya que cuando terminó la carrera de teatro se fue a vivir dos años a España, sin conocer a nadie, ahí queriendo conocer el mundo, se dio cuenta que realmente se descubrió a sí misma y eso fue de mucha ayuda para saber qué quería y cómo.

Daniela contó que les tejió bufandas a sus compañeras porque filmaron en el Ajusco. (Crédito: Especial)

DANIELA VEGA EXPERIMENTA LA MATERNIDAD

La nueva producción de Vix + también toca el tema de la maternidad, algo que para la actriz chilena Daniela Vega fue muy importante, porque al no tener hijos, este personaje le permitió de alguna manera, lograr conectar con esas emociones.

“En esta serie tengo tres varones y es como un peso extra a la mochila y en la vida real no soy madre. Entonces mi personaje está muy conectado con sus hijos, son eso que la desesperan, pero al mismo tiempo la reconfortan. Para mí fue un reto muy importante y me metí en el lugar de mi madre, de primas o amigas que lo son y pude ver desde un lugar diferente cómo entender el gesto de un niño o la mirada de un adolescente, porque siempre te quieren decir algo”, detalló.

Arámbula también se identificó con esta faceta maternal, porque ella es madre en la vida real de dos hombres y en esta ficción tiene a una hija que además es muy rebelde.

“La Rebelión” cuenta la historia de Mónica, Jana, Ivonne y Alejandra, a quien interpreta Ana Serradilla, las cuatro son amigas de la infancia, pero una las traiciona y ahora se reencuentran todas más unidas que nunca, sin saber que otra vez podrían tener el mismo destino.

Hoy se estrena esta serie por Vix Plus, saldrá dos capítulos y después uno cada semana.

Vega disfrutó de la comida mexicana y espera que el público conecte con su personaje.

Paz creó a una mujer ruda que parece tener todo, pero al mismo tiempo está sola.

6 capítulos completan esta serie.

2018 Ganó Vega un oscar por Una mujer fantástica.

PAL