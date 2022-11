Andrés García: ¿cuál es el estado de salud del famoso actor hoy 17 de noviembre?

Durante las últimas horas, el nombre de Andrés García ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que se dio a conocer que el afamado galán del cine mexicano fue encontrado tirado en su propia casa luego de haber sufrido una fuerte caída que requirió atención médica, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe respecto a la salud del protagonista de “Pedro Navaja”.

La noticia de la caída de Andrés García fue difundida por el portal de TVyNovelas donde se informó que Margarita Portillo, esposa del actor, fue quien encontró tirado al dominicano en su lujosa casa de Acapulco, por lo que de inmediato solicitó una ambulancia para que atendieran al emblemático galán, quien en los últimos meses ha experimentado severas afectaciones en su salud, las cuales, lo han llevado a estar cerca de la muerte.

De acuerdo con la información publicada por el portal antes mencionado, Andrés García recibió una oportuna atención médica, por lo que las cosas no pasaron a mayores y pudo ser trasladado a la casa de Margarita Portillo para continuar con su recuperación y a la vez estar bajo observación, sin embargo, hay un dato que no dejó muy tranquilos a los seguidores del actor pues resulta que se dio a conocer que tiene que usar oxígeno de forma permanente para poder respirar de manera correcta.

La salud de Andrés García se ha deteriorado severamente durante los últimos meses. Foto: IG: andresgarciatvoficial

¿Qué enfermedades tiene Andrés García?

Como se mencionó antes, los últimos meses en la vida de Andrés García no han sido los mejores debido a sus constantes caídas e ingresos hospitalarios, los cuales, según las propias palabras del actor, son originadas por la cirrosis hepática, enfermedad que, combinada con su avanzada edad ha afectado severamente su movilidad y su memoria, sin embargo, en los distintos momentos de lucidez que ha tenido, el actor ha enviado distintos mensajes a sus seguidores exhortándolos a que se cuiden para que no tengan que sufrir lo que él.

Es importante mencionar que, la salud de Andrés García se ha deteriorado debido a que no obedece las instrucciones médicas como debería, además, no está supervisado de forma permanente debido a que desde hace algunos meses su esposa Margarita vive en otra casa pues antes de que su estado de salud se deteriorada ya estaban comenzando sus trámites de divorcio.

El galán de telenovelas señaló hace un par de meses que ya presiente su final. Foto: IG: andresgarciatvoficial

¿Andrés García ya preparó su testamento?

A lo largo de su exitosa carrera, Andrés García ha logrado amasar una jugosa fortuna que, según diversos medios especializados, podría rebasar los 200 millones de pesos, por lo que desde hace varios años el tema de su testamento ha generado polémica pues en más de una ocasión lo ha cambiado y según las últimas declaraciones del propio actor, ni sus hijos, ni su esposa o Roberto Palazuelos, su ahora ex amigo, recibirán un solo peso, pues el propio galán considera que no lo merecen por no estar al pendiente de él.

Ante esta situación, Andrés García señaló que pondría todos vienes a nombre de Andrés López Portillo, el hijo de su esposa Margarita, quien es el único que verdaderamente se ha preocupado por él durante los últimos años, sin embargo, hace unas semanas se dio a conocer que el actor tuvo un acercamiento con sus otros hijos, por lo que podría volver a cambiar su testamento.

