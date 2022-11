La verdadera razón por la que la esposa de Andrés García lo cuida en sus últimos días de vida

El famoso actor de renombre, Andrés García es una figura aclamada en la industria del entretenimiento nacional, con una extensa carrera que abarca más de cuatro décadas y la incursión en áreas como el cine de ficheras y telenovelas mexicanas, Andrés no solo encontró popularidad en la farándula mexicana ya que el aclamado actor logró despegar en la plataforma de YouTube compartiendo videos que permitían a la audiencia conocer un poco más de su personalidad.

Lamentablemente la popular figura de la industria mexicana ha capturado atención mediática debido a su delicado estado de salud, Andrés García se encuentra afectado por una cirrosis hepática, esta enfermedad ha provocado que el actor que dio vida a "Pedro Navaja" se vea sumamente debilitado incluso ha comentado varias veces que "éste (2022) se siente como su último año de vida".

Su delicado estado de salud ha generado polémica por sí solo, debido a que el actor ha cambiado su testamento en múltiples ocasiones, provocando que se genere especulación respecto a la fortuna con la que cuenta el famoso histrión, el tema de su fortuna también se ha visto reflejado en los cuidados que recibe en los que parecen ser sus últimos días de vida y las personas que lo acompañan durante este complicado momento como su esposa Margarita Portillo, quien no ha dejado de cuidar al exgalán del cine de ficheras.

Margarita Portillo: La esposa de Andrés García quien lo cuida en sus días de enfermedad

Margarita es la cuarta esposa del actor Andrés García con quien se casó en 2011, Ella es actualmente quien se mantiene al cuidado de Andrés, acto que sorprendió a los medios debido a que en 2015 Andrés se distanció se su pajera, el mismo actor fue quien propuso comenzar con un proceso de divorcio debido a que "ya no pasaban tanto tiempo juntos".

Después de cuatro matrimonios fallidos parecía que Andrés García había encontrado a su pareja ideal, de hecho, la pareja ya había pasado 14 años juntos antes de tomar la decisión de casarse y a pesar de tener una diferencia de aproximadamente 30 años de edad los problemas maritales se resolvieron y el proceso de divorcio se detuvo, desafortunadamente fue alrededor de esas fechas que Andrés cayó enfermo y su salud se deterioró rápidamente.

La compañía y cuidados que Margarita Portillo le presta a su esposo durante sus últimos días de vida es un acto bondadoso que demuestra el amor que siente por su pareja, sin embargo, medios americanos reportan que el interés que tiene Margarita por su esposo es proporcional a la cantidad de dinero que figura en su testamento, fortuna de la que podría convertirse en la acreedora, lo cual tiene sentido considerando el estado de su relación y los problemas que habían tenido.

