Faitelson se lanza contra “El Perro” Bermudez: “No sirve pa’ ni ma$%e”

Desde el pasado fin de semana, los nombres de David Faitelson y de Enrique “El Perro” Bermúdez han encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que el comentarista de ESPN no se guardó nada y durante una entrevista arremetió contra el histórico comentarista de Televisa, quien no se quedó callado y también le respondió de fuerte manera al periodista, por lo que a continuación te contamos todo lo que ocurrió entre estas dos personalidades.

Todo este revuelo se originó durante la última entrega de “Tirando Bola”, el programa de entrevistas conducido por el comediante Franco Escamilla y durante la charla, David Faitelson emitió una fuerte crítica en contra de Enrique “El perro” Bermúdez pues, aunque lo calificó como un buen narrador, dijo que fuera de sus clásicos gritos y porras no tiene nada más que ofrecer pues ni siquiera es capaz de emitir una buena crítica ya que carece de formación periodística.

“’El Perro’ Bermúdez, a ver, es bueno haciendo ‘Uff, uff y re contra uff’ y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero lo demás, con todo respeto, no sirve pa’ ni madre’ y sí, tuve bronca con él, pero bueno, él es muy bueno narrando, es un buen narrador histórico, pero no le pidas periodismo, porque no es periodista, punto, y no le pidas su opinión porque no sabe dar opinión, ¿no? ¿estoy diciendo alguna mentira?”, expresó David Faitelson ante la sorpresa de Franco Escamilla.

Así respondió “El Perro” Bermúdez a las críticas de Faitelson

Horas más tarde, las declaraciones de David Faitelson llegaron a redes sociales y dicho clip se hizo viral llegando a los oídos de “El Perro” Bermúdez, quien no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para responder a las palabras del periodista surgido en TV Azteca, quien también salió severamente criticado por su trabajo.

“Y tú, Faitelson, ¿para qué sirves? Solo para hacer polémica barata, ¿por qué en ESPN no te ponen a narrar o analizar un partido? Porque no sabes, ¡eres un estúpido!”, escribió Enrique Bermúdez, quien lanzó este último insulto haciendo referencia cuando hace algunos años atrás Ricardo Peláez insultó en plena transmisión en vivo a Faitelson.

Esta no es la primera vez que Faitelson arremete contra un narrador de Televisa. Foto: Especial

Cabe mencionar que, hasta ahora, Faitelson no ha salido a responderle al “Perro Bermúdez”, sin embargo, se espera que en las próximas horas continúe la guerra de declaraciones entre ambas personalidades del mundo del deporte.

Es importante mencionar que, durante las últimas semanas, David Faitelson se ha visto envuelto en distintas polémicas pues se ha lanzado con todo en contra de los periodistas, cronistas y narradores de Televisa como Paco Villa y Damián “El Ruso” Zamoglini, además, por si faltara algo, también se enfrascó en una discusión con José Ramón Fernández.

