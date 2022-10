David Faitelson y Paco Villa protagonizan intenso pleito por culpa del América: “P$nche escoria”

Durante las últimas horas los nombres de David Faitelson y de Paco Villa se han mantenido en la cima de las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que protagonizaron un intenso pleito a través de Twitter y todo por culpa del Club América y las respectivas empresas para las que trabajan, por lo que a continuación te contamos todo lo que ocurrió entre estos polémicos comentaristas deportivos.

El origen de la pelea entre David Faitelson y Paco Villa se dio a partir de un tweet del comentarista de ESPN en el que pidió que “se bajara de su nube” a los americanistas y a “los jilgueros a sueldo del América”, haciendo referencia a los comentaristas y narradores que llevaron la transmisión de la aplastante victoria del equipo de Coapa ante el Puebla por un escandaloso marcador de 11-2, el cual considera que se dio debido a que el cuadro camotero no pusieron resistencia alguna.

Tras sentirse ofendido por ser llamado “Jilguero”, Paco Villa enfrentó a David Faitelson y lo exhibió a través de algunos episodios lamentables en su vida profesional, los cuales, él mismo ha contado en diferentes ocasiones.

Paco Villa se sintió ofendido por el tweet de Faitelson y le respondió. Foto: Especial





“Tres cosas que hiciste y que ningún “jilguero” hay hecho: 1. Que tu ex patrón en Azteca te sentara en su oficina y te dijera en reiteradas ocasiones que eres un pendejo. Y seguir muchos años en su Empresa. Tú mismo lo contaste. 2. Formar parte de juntas de los clubes Morelia y Veracruz. 3. Hacer reportajes de colores todas las semanas del Morelia, que merece todo el respeto, pero que no es de alta convocatoria. Esto lo sé porque se lo dijiste a Toño de Valdés, y pues yo te creo.

¿Fuiste “jilguero” y hoy quieres criticar a quienes hablan bien del América? Entonces señala a casi todo el gremio. Cuando pierdan, se equivoquen, la rieguen, ya veremos quién habla y quién no. Ten un poco de congruencia periodística”, sentenció Paco Villa.

Luego de estos señalamientos, David Faitelson no respondió en el hilo de la conversación que sostenía con Paco Villa, sin embargo, genero otra publicación en la que exhibió la ocasión en la que Paco Villa ofreció disculpas públicas al Club América y a su presidente deportivo, Santiago Baños por haberlos criticado fuertemente durante una transmisión y aseguró que dicha publicación era “todo un monumento a la libertad periodística y a la credibilidad de Paco Villa”.

Tras el la respuesta de David Faitelson, la cual pareció ser lapidaria, Paco Villa nuevamente respondió y fue aquí donde llamó a su colega “pinche escoria”.

Paco Villa le puso fin a la discusión con Faitelson lanzando un insulto. Foto: Especial

“Y, aun así, jamás me senté en las oficinas del América como tú lo hiciste en las del Veracruz y Morelia. Jamás me sentaron para insultarme como lo reconociste. Y jamás me escucharás hablar mal de mis compañeros del gremio para vender mi producto. Pinche escoria”, sentenció Paco Villa quien también aclaró que lo llamó así debido a que el comentarista de ESPN “es una cosa vil y de ninguna estimación” tal como se lee la definición de “escoria” en el diccionario y ya no hubo respuesta de David Faitelson.

