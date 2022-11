Lourdes Munguía se luce en entallado vestido de colores y presume toda su belleza

Lourdes Munguía es una de las famosas que se ha consolidado como belleza del espectáculo. A sus más de 60 años la actriz consigue robar miradas y suspiros entre sus miles de seguidores en las redes sociales, sobre todo cuando se luce con atuendos que son ideales para destacar su silueta curvilínea, como el entallado vestido de colores con el que se dejó ver para comenzar este fin de semana.

Munguía ha ganado mayor fama en las plataformas digitales, principalmente Instagram y Facebook desde hace unos meses, en las que cuenta con miles de seguidores, a quienes ha cautivado con su hermoso rostro y figura de veinteañera, sin embargo, su belleza ya era admirada desde hace varios años, pues recordemos que es una de las artistas mexicanas que ha posado en revistas como Playboy.

Lourdes Munguía luce toda su belleza en vestido de colores

En sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, Lourdes compartió una fotografía con el que dejó encantados a sus admiradores, posando con un look colorido y revelador, con el que demostró que sin importar que pasa de los 60 años, puede seguir mostrando atuendos modernos, ideales para un día de paseo, las vacaciones en la playa o una fiesta casual de fin de semana.

Lourdes conquista la red en colorido look. Foto: IG @lourdes.munguia

"A veces hay que pasar por caminos difíciles, para llegar a destinos maravillosos. #goodvibes #actitude #goforward #sombreromania #friday #enjoy #actress #possitiveactitud", fue el texto y los hashtags con los que Munguía acompañó la imagen que ha generado miles de "me gusta" y cientos de comentarios en Instagram, en los que se pueden leer mensajes como: "Lindo mensaje bella, hermosa, sexy, millones de besos y abrazos" y "No me canso de decirlo es usted una muy hermosa mujer espero poder tener la dicha de verla algún día".

En la imagen se puede ver a Lourdes posando desde un lugar con vegetación, paisaje que hizo el contraste perfecto con su entallado vestido, pieza en color negro con estampado de colores como el azul, verde y morado, que llama la atención por su estilo asimétrico, ya que la prenda sólo tiene una manda con abertura, lo que le da el toque sensual y coqueto al atuendo con el que la actriz destacó su belleza.

Con 484 mil seguidores en Instagram, Lulú, como la llaman cariñosamente sus fans y amigos, confirma que cada día es más popular en las redes, y que siempre enamora con sus publicaciones, pues gana piropos y "likes", como en esta ocasión que ha generado más de miles de "me gusta" por parte de sus fanáticos, quienes nunca pierden la oportunidad de hacerle saber su apoyo con encantadores mensajes.

La actriz presume cuerpazo. Foto: IG @lourdes.munguia

Lourdes, que cumplirá 62 años en diciembre de este 2022, inició su carrera a finales de la década de los 70 en la película "Amor a la mexicana", luego de participar en el concurso de belleza que buscaba a la mujer que representará al Distrito Federal en la competencia nacional. La primera telenovela en la que participó fue "Gabriel y Gabriela" en 1982, melodrama al que le siguen una larga lista de proyectos que la han consolidado como una de las famosas más queridas.

Considerada entre las artistas que lucen cuerpazo a sus más de 60 años, Munguía ha sido comparada con Maribel Guardia, con quien de hecho tiene una larga y sólida amistad, como lo han confirmado en sus redes al retratarse juntas, pues ambas artistas parecen tener el secreto de la eterna juventud y causan impacto al lucir sus siluetas perfectas en atrevidos y ajustados atuendos.

Las artistas son grandes amigas y con frecuencia se retratan juntas. Foto: Especial

