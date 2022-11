Maribel Guardia rejuvenece en look de entallada minifalda y botas altas de cuero

Maribel Guardia demuestra que la edad es sólo un número y que a sus más de 60 años es un ícono de moda para muchas mujeres. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la famosa cantante compartió una fotografía en la que se luce en una entallada minifalda negra y botas altas de cuero, look con el que rejuveneció, pues se quitó varios años de encima y se confirmó como una de las más bellas de la farándula.

La originaria de Costa Rica es considerada entre las artistas que pasan de los 60 años y siguen luciendo una figura de impacto, como también destacan las artistas Olivia Collins y Lourdes Munguía, de 64 y 61, respectivamente, quienes siguen manteniendo su silueta curvilínea como hace varios años, demostrando que la edad no importa cuando se trata de lucirse en reveladores atuendos, como vestidos ajustados o looks de playa.

Maribel Guardia se luce en ajustada minifalda

En sus cuentas oficiales de redes, Guardia compartió una instantánea en la que se le puede ver posando sentada sobre una jardinera, luciendo un coqueto atuendo que destaca su silueta curvilínea y esbelta, pues porta con mucho estilo una falda corta y ajustada en polipiel, material que se ha convertido en el favorito de muchas famosas para esta temporada de otoño-invierno, luciéndolo en pantalones, vestidos y shorts.

Maribel se luce en ajustado look. Foto: IG @maribelguardia

"#feliz #jueves No existe luz más bella que la que llevas por dentro #look @klaudeth.collection", fue la frase y los hashtags que colocó la también actriz, que fue pareja del cantante Joan Sebastián, con quien tuvo a su único hijo Julián Figueroa, para acompañar la imagen, logrando recibir más de 28 mil 500 "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Tan bella siempre", "Eres maravillosa", "Las piernas más divinas de América Latina", y "Como todos los días tu look siempre es perfecto siempre luces espectacular mi bella bella dama", entre otros.

En la instantánea que Maribel, de 63 años, compartió con sus 7.8 millones de fans en Instagram, se le puede ver presumiendo su esbelta y curvilínea silueta, pues posó sentada en sobre una barda, con un atuendo que fue ideal para estilizar su curvilínea silueta y rejuvenecer, pues combinó una minifalda entallada en color negro, con una blusa de arriesgado escote que baja hasta la zona de la cintura, y unas botas altas de cuero.

La actriz y cantante derrocha estilo y belleza. Foto: IG @maribelguardia

Guardia posó con mucho estilo con su look ceñido, y volvió a confirmar que es una de las mujeres más bellas de la farándula, y sobre todo que las prendas atrevidas seguirán siendo parte de su closet, como lo ha dejado ver con otros vestidos muy ajustados o cortos, con los que conquista a sus millones de fans y recibe cientos de elogios.

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz y cantante que nació en Costa Rica y es naturalizada mexicana, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza en su país natal, lo que la trajo a México, en donde destacó en el llamado y polémico Cine de Ficheras; actualmente demuestra que la edad es sólo un número, pues presume cuerpazo y gran belleza.

La costarricense cautiva desde sus inicios en la pantalla grande. Foto: FB @MaribelGuardia

