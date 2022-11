FOTOS: Karely Ruiz paraliza la red en body con transparencias

Karely Ruiz volvió a causar gran impacto entre sus millones de seguidores en las redes sociales. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la famosa modelo de OnlyFans compartió fotos y un video en el que se le ve presumiendo su curvilínea silueta en un body con transparencias con el que paralizó las plataformas y se confirmó como una de las influencers más sensuales.

La regiomontana, de 22 años, ha ganado mucha fama en las redes por mostrar sus curvas en los diseños más reveladores y también por sus bailes, con los que roba miradas en TikTok y otras redes, donde comparte imágenes luciendo coquetos atuendos con el que se corona como reina de los looks mini o los muy ajustados, logrando conseguir miles de "likes" y cientos de comentarios.

Karely Ruiz enciende las redes en arriesgado body

Ruiz causó furor con las imágenes que compartió en su cuentas oficiales la noche de este viernes, logrando sumar en Instagram 657 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Eres una diosa", "La más hermosa", "Me encanta esa mujer guao que hermosa linda, sexy, lo tiene todo", "Tan guapa como siempre" y "No puedo con tanta sensualidad y belleza juntas es una Bomba! Que sexy eres! Muy Linda, éxito siempre!", entre muchos otros.

La modelo de OnlyFans, que cumplió 22 años el pasado 28 de octubre, robó miles de miradas entre sus fanáticos con las imágenes que acompañó con las frases "Me gustas mucho" y "Yo quiero una gatita como tu", imágenes en las que se le ve luciendo sus curvas en un arriesgado body negro ajustado, que llama la atención por su diseño de escote de corazón y transparencias en la zona del abdomen.

Karely Ruiz dejó poco a la imaginación con sus poses. Foto: IG @karelyruiz

La originaria de Monterrey, Nuevo León, cada día gana más éxito en las plataformas digitales, y como muestra sus 9.7 millones de seguidores en TikTok donde también ha logrado acumular 80 millones de "me gusta", esto gracias a los atrevidos looks y los videos en los que presume sus mejores pasos y movimientos de cadera al ritmo de las canciones que están en tendencia, como también o deja ver en otras plataformas digitales.

La influencer, que ganó mayor popularidad después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas, en Instagram cuenta con 7.1 millones de seguidores, cifra que va en aumento, gracias a sus fotografías en las que se luce con los atuendos más cortos y sensuales, confirmándose también en estos últimos días como reina de estilo.

La modelo de OnlyFans presumió sus curvas. Foto: IG @karelyruiz

