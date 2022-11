La Carabina de Ambrosio: Fue un símbolo sexual y desapareció por esta polémica razón

La Carabina de Ambrosio fue uno de los programas cómicos más exitosos de la televisión mexicana entre 1978 y 1987 en el cual participaban algunos famosos comediantes como César Costa, “Chabelo”, Alejandro Suárez, Benito Castro, Aida Pierce, entre otros.

En este programa también aparecía una vedette bailando tanto en la introducción como en los créditos, se trata de Regina Inés Barbosa Govea, mejor conocida como Gina Montes, que al retirarse de la televisión terminó realizando múltiples trabajos.

Su llegada al mundo de los espectáculos

Gina Montes actualmente tiene 78 años de edad, nació el 11 de enero de 1944 en Brasil. En su infancia a la edad de 7 años formó un grupo con sus hermanas Mimi y Beth conocido como Las hermanas Montes. Las tres trabajaron en la televisión de su país como bailarinas y coreógrafas.

Más tarde, en 1976, viajaron a México en busca de oportunidades en el mundo del espectáculo, empero por razones personales y de salud, se separaron. Gina Montes fue la única que se quedó en México, en donde se unió a la agrupación de bailarinas cubanas que trabajaba en el que fuera el centro nocturno La Ronda.

Posteriormente, el productor Humberto Navarro la invitaría a trabajar en La Carabina de Ambrosio, que se transmitía en el canal 2. Ahí su popularidad creció gracias a sus rutinas de baile y su característica frase: "Thank you, denank you".

Sin embargo, ella dejó el programa en 1985, dos años antes de que el programa saliera del aire. La vedette desapareció de la opinión pública y eso dio paso a múltiple especulaciones: algunos decían que había huido de México por miedo a represalias por parte de Carlos Castañeda Mayoral, el exjefe del Departamento de Policía, en el sexenio de José López Portillo, que se había enamorado de ella.

La bailarina se fue de México al quedar embarazada de un músico que trabajaba con César Costa; sin embargo, un doctor en Estados Unidos le prohibió seguir viajando porque implicaba un riesgo, por ello se estableció en Nueva York, donde tuvo a su hija Judith, quien actualmente tiene 35 años.

En ese lugar el destino de la famosa bailarina de La Carabina de Ambrosio se dedicó a limpiar casas y bordaba ropa, fue chofer y hasta cocinera, actividades con las que apenas conseguía pagar la renta y mantener a su hija.

"Yo fui bordadora, yo fui chofer, limpié casas, aquí en Estados Unidos, antes de eso fui artista", expresó en una entrevista.

Además, en una entrevista con Televisa aseguró que ninguno de los rumores sobre ella son verdad, ya que no estuvo en mafias, no fue secuestrada, ni tampoco enloqueció.

