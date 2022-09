Vedette brasileña de "La Carabina de Ambrosio" rechazó a "El Negro" Durazo y terminó como bordadora

¿Recuerdas a la vedette que aparecía bailando en la introducción y los créditos del programa La Carabina de Ambrosio, muy popular a finales de la década de 1970 y durante los años 80? Su nombre es Regina Inés Barbosa Govea, mejor conocida como Gina Montes, quien tras retirarse de la televisión terminó realizando múltiples trabajos, uno de ellos como bordadora.

Algunas vedettes que triunfaron en nuestro país y dejaron huella en el cine mexicano son Sasha Montenegro, Ninón Sevilla, Princesa Yamal, Thelma Tixou, Rossy Mendoza, Olga Breeskin, Princesa Lea y Wanda Seux. Gina Montes, quien actualmente tiene 78 años de edad, también marcó época en el séptimo arte nacional, esta es su historia.

Así lucía en el programa (Foto: Captura)

Gina Montes y su llegada a La Carabina de Ambrosio

Nació el 11 de enero de 1944 en Brasil. Cuando era una pequeña de 7 años formó un grupo infantil con sus hermanas Mimi y Beth, con quienes tuvo la oportunidad de trabajar en la televisión de su país natal como bailarinas y coreógrafas. Con el tiempo, el conjunto se hizo conocido como Las Hermanas Montes.

En 1976, las tres viajaron a México en busca de nuevas oportunidades dentro del ámbito del espectáculo. Sin embargo, por motivos personales y de salud se separaron y Gina se quedó en nuestro país para unirse a una agrupación de bailarinas cubanas que trabajaba en el extinto centro nocturno La Ronda.

Su talento, belleza y envidiable figura hizo que el productor Humberto Navarro la invitara a trabajar en La Carabina de Ambrosio, programa emitido en 1978 a través de la señal del hoy canal de Las Estrellas. Dicha producción contó con la presencia de César Costa, Xavier López Chabelo, Alejandro Suárez, entre otros. La popularidad de la vedette brasileña aumentó gracias a sus rutinas de baile y su frase: "Thank you, denank you".

La inigualable hermosura de Gina Montes (Foto: Archivo)

De vedette a bordadora y cocinera

Gina Montes trabajó en La Carabina de Ambrosio hasta 1985, dos años antes de que el programa saliera del aire. El mismo año que lo abandonó, la bailarina desapareció de la opinión pública. Se manejaron muchas versiones al respecto, por ejemplo, que huyó de México por miedo a represalias por parte de Carlos Castañeda Mayoral, un político corrupto que se enamoró de ella.

Y es que su hermosura y fama no sólo llamó la atención de figuras del espectáculo, pues el mencionado funcionario era allegado de Arturo El Negro Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal (hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México) durante el sexenio de José López Portillo.

Carlos Castañeda era exjefe del Departamento de Policía en ese mandato. De acuerdo con el libro Lo negro del Negro Durazo (1983), él y Durazo tenían nexos con la mafia, tráfico de drogas, trata de blancas, fraudes, estafas, extorsión, entre otros delitos. Además, Mayoral daba regalos costosos a las vedettes, siendo Gina Montes una de ellas.

En entrevista para La Historia detrás del Mito, la famosa brasileña dijo: "Me daba joyas, muchas flores, me trataba muy bien, era muy linda persona, íbamos a buenos restaurantes". Además, aseguró que rechazó a Durazo, desmintiendo los rumores de un supuesto romance con él: "Lo vi una vez, nunca hablé con él, no le toqué la mano, fue a verme a un show".

Volviendo al tema de que se fue de México, en múltiples ocasiones ha mencionado que esa idea de que lo hizo por temor a represalias es falso. Lo que en realidad pasó fue que quedó embarazada de un músico que trabajaba con César Costa y cuando decidió tener a su bebé, un doctor en Estados Unidos le prohibió seguir viajando porque implicaba mucho riesgo.

Por esa razón se estableció en Nueva York, para esperar por el nacimiento de su hija Judith, quien actualmente tiene 35 años. Sin embargo, ella tenía un permiso de trabajo en México, el cual tenía que renovar cada seis meses, pero al no poder ir por el tiempo de gestación, perdió dicho permiso.

"En Nueva York limpié casas, bordé (ropa), ganaba como un dólar la hora, apenas para pagar la renta", dijo Gina Montes en una entrevista realizada en 2012. Además de esos trabajos, también fungió como chofer y cocinera, todo para sacar adelante a su hija.

Sigue leyendo:

"Chabelita": ¿Qué fue de Nora Velázquez, la actriz y comediante de "La Casa de la Risa"?

"El Pirrurris": la verdad detrás del emblemático personaje de "La Escuelita VIP"