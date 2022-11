FOTO | María León presume, en lencería y sudadera, su marcado abdomen de acero

Todos los fans de María León saben muy bien que es una mujer dedicada al ejercicio, además de su vida profesional. Quizá no a los grados de Yanet García, Issa Vegas o Bárbara de Regil, pero siempre se mantiene activa para sudar la gota gorda y rendir en el pole dance, disciplina que domina a la perfección, o en el baile; va rumbo a la semifinal del reality show "Mira quién baila" de Univisión.

La ex vocalista de Playa Limbo, al ser una de las cantantes más queridas del mundo del espectáculo, se mantienen muy activa en sus redes sociales para compartirle a su público todo sobre sus proyectos y claro, un poco de su vida personal. Es justo en ésta última parte donde selecciona muy bien los episodios que muestra. En particular, sabe muy bien que su cincelada figura es apreciada por sus casi tres millones de seguidores en Instagram, incluso sirve de motivación para que todos se inspiren y se pongan las pilas.

Tal parece que ella no pierde el tiempo en sus entrenamientos, al grado de darles nombres particulares que sugieren ser toda una experiencia infernal. Tan sólo hace unos días atravesó el "miércoles de fuego" gracias a una "madri$% asiática". ¿El resultado?, un abdomen marcadísimo, el sueño de hombres y mujeres. "La calma no es la ausencia del caos, es el dominio sobre él…", escribió en la instantánea que dejó boquiabiertos a todos.

"Talentosa hermosa", "El abdomen perfecto de alguien que no come pan, dulce ni dulces", "No creo que ella coma boneless cerveza y hamburguesas. Por eso no estoy así", "Yo te veo cada vez más musculosa Maria. Para mi gusto particular ya es suficiente tu musculatura" y "Se me quitó el hambre y me dio ganas de hacer ejercicio mucho ejercicio hermosa", fueron algunos de los múltiples mensajes que recibió María León, además de los más de 170 mil likes que recibió como ofrenda por su desempeño.

Todo el mundo admiró el abdomen de acero de María León (Foto: IG @sargentoleon)

María León, tiene un cuerpo de diosa griega

María León, quien también es actriz y compositora, es una talentosa mujer originaria de Zapopan, Jalisco, y a sus 36 años de edad se ha convertido en toda una celebridad. Desde que era una niña supo que la música era su pasión por lo que comenzó con sus estudios de piano a los 5 años de edad, después dominó la guitarra. Fue de esta manera como se fue puliendo hasta que en el 2002 audicionó para el reality show "Pop Stars".

Su desempeño la llevó a formar parte del grupo T'de Tila. Después le llegaron más experiencias como "Me pongo de pie", Pequeños gigantes" (como parte del jurado), "¿Quién es la máscara?" y "La Voz Kids México 4". Su debut como actriz ocurrió en el 2016 dentro de la serie "Guerra de ídolos".

Otra imagen de Maria León dedicada a su "miércoles de fuego" (Foto: IG @sargentoleon)

Desde siempre ha tenido una figura envidiable porque sabe muy bien que el ejercicio no es moda, ni cosa de un solo rato. Incluso ha mencionado que no lo hace para tener una figura de modelo, sino para sentirse y estar bien con su templo. Sin embargo, como todos en el mundo, obedece un poco al ego y presume fotografías que enamora por millones. Todo aquel que se eche un clavado a su Instagram corre el riesgo de que eso le ocurra.

María León se atrevió y retó a la censura de Instagram (Foto: IG @sargentoleon)

