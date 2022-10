Descubre a Leidys Ortiz, la estilista que denunció de estafadora a Yailin

Yailin, la más viral, es una de las personalidades que ha estado quizás más veces en los portales de noticias en el último tiempo, debido a que desde que se corrió el rumor de separación de Anuel AA, ha estado envuelta en polémicas. La joven cantante de 20 años está atravesando por otro escándalo personal y se trata de su ex estilista, Leidys Ortiz quien la acusó de no pagarle y está dispuesta a culminar con su carrera. Pasa y conoce a la diseñadora que es furor en las redes sociales.

Luego de lo que la confirmación del romance entre el reggaetonero y trapero Anuel AA con Yailin, la más viral a fines de 2021 y posteriormente la unión en matrimonio, las cosas empezaron a salir mal debido a que el ex de Karol G la habría engañado con otra influencer. Tras la reconciliación, los rumores de embarazo de la cantante dominicana se han incrementado y todo parece indicar que la pareja estaría en la dulce espera.

Yailin, la más viral tiene un equipo de abogados. Fuente Instagram @yailinlamasviral.real

Por otro lado, Yailin, la más viral amenazó a aquellos que difundan información falsa sobre ella o su pareja. La dominicana comentó que tiene listo un equipo de abogados para demandar a quienes dañen su imagen. Sin embargo, la esposa de Anuel AA se encuentra afrontando un nuevo problema legal.

En los últimos días, la ex estilista de Yailin, la más viral fue quien la denunció por deberle dinero. Se trata de Leidys Ortiz quien hizo el reclamo público a través de las redes sociales, donde tiene más de 150 mil seguidores. La demandante asegura haber agotado todas las instancias de diálogo con la pareja de Anuel y dijo: “Con todos me traté de comunicar para que me pagaran el cheque. Estoy cobrando el precio del vestido y dos outfits que yo le hice para su último video”.

Leidys Ortiz, la estilista que denunció a Yailin. Fuente Instagram @leidysortiz1

Leidys Ortiz no solo es una destacada estilista y que está dispuesta a acabar con la carrera de Yailin, sino que es dueña de un cuerpo privilegiado y se encarga de presumirlo en su Instagram. Se la ha podido ver luciendo ajustados trajes de baño que ella ha mismo ha confeccionado.