Consuelo Duval impacta sin filtros desde la cama

Consuelo Duval es una de las actrices y comediantes más populares en México y una de las más admiradas; su carisma, belleza y profesionalismo la han llevado a identificarse como una de las comediantes más talentosas y ha sido una de las figuras de referencia del espectáculo y la comedia nacional.

La también conductora ha cautivado este sábado a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al aparecer en un clip, que ella compartió en esta red social, sin una gota de maquillaje, en donde se mostró al natural y desde su cama. Y aunque muchos no podían creer que se diera a conocer así, sin ningún prejuicio lo hizo.

Duval rompió la red con un video en donde se le ve realizar un video viral en el que aparece en su cama, con una playera blanca y sus lentes rojos, repitiendo una frase viral de otros clips que se han vuelto tendencia. "Me divierte", fue el texto que publicó en el video de esta red social y con el cual dejó sorprendidos a sus fans.

Consuelo Vidal posa desde la cama y rompe la red

La conductora y actriz se volvió tendencia esta semana al recordar uno de los incómodos momentos que ha vivido como actriz frente a las cámaras; la comediante describió la ocasión en que se orinó encima de su compañero, el actor Ari Telch mientras grababan una escena, algo que consideró un accidente.

Consuelo Ducal sorprendió a sus fans en el clip que publicó. FOTO: Especial

Fue durante una reciente edición del programa "Netas Divinas" en donde Roxana Castellanos, presentadora que asistió como invitada, recordó las ocasiones en las que Consuelo Duval se había orinado debido a los episodios de risas y carcajadas que tenía.

De acuerdo con la declaración de Castellanos, la actriz de "La familia P.Luche" se orinó encima del exesposo de Ninel Conde mientras se encontraban en el escenario presentando una puesta en escena. “Se le hizo arriba a Ari Telch, estaban desnudos, en la obra de teatro”, contó.

La actriz y conductora decidió replicar un video viral.FOTO: Especial

Ante este comentario Duval contó cómo se dio el bochornoso momento: “Había una cena en la ‘Cuatro XXXX’ donde estábamos completamente encuerados, pero había sábanas de por medio, entonces entraba una canción que me acuerdo perfecto que iba ‘ta ra ta ta’”, comenzó su narración.

La conductora de "¡Cuéntamelo Ya!" prosiguió: “Entonces hacíamos como una coreografía, de que estábamos cuchiplanchando y entonces en ese momento quién sabe qué me dijo y le dije: ‘no me hagas reír’, pero le saqué los ojos y le dije: ‘No, Ari, me voy hacer pipí’”, destacó.

Momento en que la presentadora de "El Retador 2022" cumplió su amenaza y se orinó encima del actor y no tuvo de otra que limpiarlo con las cobijas que tenía a un lado suyo: “Entonces con la sábana le limpiaba toda su panza peluda”, relató Duval, con lo cual concluyó su anécdota.

Cabe destacar que Ari Telch ya había contado este episodio hace al menos tres años, en el programa de "Montse & Joe", el cual es conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, por lo que no fue extraño ahora escucharlo ahora de voz de Consuelo Duval.

