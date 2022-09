Consuelo Duval cuenta cómo un hombre la agredió en el supermercado: "Me sentí muy abrumada"

Consuelo Duval contó en el más reciente programa de "Netas Divinas" la vez que un hombre la agredió en el supermercado. La actriz reveló que a pesar de que ella tiene una personalidad fuerte y que confronta a las personas, aquella ocasión no lo hizo, por lo que se sintió muy abrumada.

En el programa de Unicable, las conductoras Natalia Téllez, Paola Roja, Galilea Montijo y Daniela Magun, cuentan sin ninguna pena sus experiencias de vida, ya sea sentimentales, familiares, laborales y hasta sexuales, como la vez que la ex presentadora de Telehit reveló que tuvo intimidad en un parque de la Ciudad de México. Por esa razón, no causó sorpresa que la comediante se animara a contar su desagradable experiencia.

Así fue como Consuelo Duval fue agredida

En la última emisión del programa en donde estuvieron como invitados Mane de la Parra y Erika Buenfil, Consuelo contó que un día fue al supermercado con su hijo Michelle Duval, ambos se separaron con sus respectivos carritos y mientras ella estaba recorriendo el lugar un sujeto chocó contra ella, y aunque la actriz le pidió perdón, el hombre le empezó a hacer insinuaciones buscando pelea.

"No entendía por qué traía tanto tiro conmigo. Entonces me le acerco y le digo 'Ya párale hij', así quedito y al oído. 'Ya párale porque no vengo solita'", contó la actriz que le da vida a la "Nacaranda", quien aseguró que a pesar de que el hombre no le decía nada, sí le hacía insinuaciones de pelea con la mirada y algunos movimientos.

"Me empecé a sentir muy abrumada. (...) Me quedé sumisamente callada, yo que soy una pedera por proteger a mi hijo", indicó Consuelo Duval, quien aclaró que no quería que su hijo se metiera en problemas por defenderla. Hay que recordar que la comediante tiene una relación muy estrecha con sus hijos Michelle y Paly, quienes también han seguido sus pasos y ahora son actores.

A pesar de que era una historia muy impactante, la conductora lo contó de una forma cómica que provocó las risas de sus compañeras y de los invitados. Daniela y Paola, quienes eran las únicas que estaban en la emisión, le aseguraron que hizo bien en no enfrentarse al sujeto que la estaba violentando.

Consuelo Duval recibió los consejos de sus compañeras Foto: IG @consueloduval

"Tun no sabes que el señor que te está molestando, que claramente no es un tipo muy equilibrado, tu no sabes lo que trae, si te puede lastimar a tu hijo o a ti. La valentía se tiene que aplicar con inteligencia. Se requiere de mucha valentía para saber dar un paso atrás y dejar al señor con su trastorno", sentenció Paola Rojas, tras escuchar la anécdota de la comediante.

