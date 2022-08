Consuelo Duval "amenaza" a Paola Rojas en pleno programa de Netas Divinas: "Te voy a mad&$ar"

En el programa de Netas Divinas las conductoras sacan a la luz su verdadera personalidad, por esa razón se ha convertido en uno de las emisiones más vistas. Sin embargo, a veces las presentadoras sorprenden con sus actitudes, como ocurrió en el último episodio en donde Consuelo Duval "amenazó" a Paola Rojas, en vivo y ante los invitados.

En el último capítulo, el programa de Unicable tuvo como invitado a Facundo, quien junto a las conductoras hizo cátedra de su humor y picardía. En tanto, también acudió una especialista para hablar de los beneficios del el ayuno, sin embargo, como en cada episodio, las presentadoras hicieron algunos comentarios cómicos que hacían más amena la conversación.

Consuelo Duval "amenaza" a Paola Rojas

Durante la plática, Consuelo Duval quería hacer una pregunta sobre el tema del ayuno, sin embargo, primero aclaró que tenía "un chip chueco", cuando se trataba de la comida. En ese momento, la periodista le dijo "tienes varios, comadre", comentario que escuchó la actriz y comediante, quien sin pensarlo le contestó "Te voy a mad&$ar Paola, ¿así vas a estar?", provocando las risas de también locutora de radio.

Foto: IG @netasdivinastv

Evidentemente, todo esto fue en tono de broma, pues Consuelo y Paola son grandes amigas, algo que han demostrado en cada emisión de Netas Divinas. Ambas tienen un humor muy "pesado", pues se suelen hacer este tipo de comentarios, sin embargo, siempre es con el objetivo de hacer reír a la otra.

En ese sentido, Natalia Télllez, quien antes había confesado haber tenido intimidad en un conocido parque de la Ciudad de México, indicó que "hoy habían estado muy bullyings", por lo que dio a entender que ya era momento de parar las burlas. No obstante, más tarde fue ella quien hizo un comentario que hizo reír demasiado a la protagonista de La Familia P.Luche.

Natalia Téllez hace reír a Consuelo Duval hasta hacerse pipí

Aunque Duval se veía muy interesada por el tema del ayuno, Natalia recordó que su compañera nunca hace esta práctica, ya que le gusta mucho comer. De hecho, platicó una anécdota en la que la también comediante le había dicho que estaba a dieta y haciendo ejercicio, sin embargo, después apareció comprándoles a unos chicos una torta de chilaquil con milanesa.

La revelación causó risas entre los presentes, pero sobre todo de Consuelo Duval, quien no pudo controlarse al grado de que se hizo del baño. "Natalia ya me hice pipi. Mi vestido es nuevo. Claro que tengo incontinencia y ésta p*ndeja lo sabe", dijo la conductora, mientras sus compañeras decían, en medio de risas, que no se volverían a sentar en su lugar y que podrían vender el sillón.

