VIDEO | La perrita de Yuri muerde a Omar Chaparro y así reaccionó el actor

Omar Chaparro se ha convertido en uno de los conductores más queridos, pues se lleva muy bien con todos las celebridades, sin embargo, no así con sus mascotas, como le pasó recientemente con la perrita de la cantante Yuri, la cual lo mordió después de que el la acariciara. Las imágenes han causado risas entre sus seguidores que quedaron encantados con su divertida reacción.

De acuerdo a lo que el también actor y comediante, publicó en su cuenta de Instagram y TikTok, Yuri llevó a su chihuahua durante su participación en "¿Quién es la máscara?", programa que volverá a conducir en su nueva temporada. Cuando estaban en los camerinos, el protagonista de "No manches Frida" se acercó para acariciar al pequeño can que desde un principio le gruñó.

Omar Chaparro reacciona a la mordida Foto: Especial

Así mordió la perrita de Yuri a Omar Chaparro

No obstante, la intérprete de "El apagón" tranquilizó su cachorra para que el conductor pudiera convivir con ella. Al parece, la pequeña aceptó y dejó que Chaparro la tocara. Mientras Omar estaba concentrado y le decía palabras de cariño al mismo tiempo que la grababa, de repente la perrita soltó la mordida y el artista sólo pudo reaccionar con un grito.

"La perrita de @oficialyuri me adora #Perro #Chihuahua @quieneslamascara Y mira que amo a los Perros pero nunca he visto en #Chihuahueño con buen carácter", colocó en la descripción de la plataforma de Meta y el la china, Omar Chaparro, en las que publicó el curioso video del "ataque" de la can, que muchos aseguran ya estaba molesta desde antes que la tocara el actor y conductor.

"Pegue el brincooo yo también", "son traicioneros los Chihuahuas", "Todo está en sus ojos", "Hasta Yo Pegue Un Tremendo Gritó y Un Brinco", "Debo dejar de ver estos videos en la oficina !! Solté la carcajada !!! perdón!!!", "Se veía venir jajaja", "Te tolera" y "Es como su dueña", son algunos comentarios que se pueden leer en ambas redes sociales que ya acumulan miles de "likes".

Omar Chaparro será el conductor de "¿Quién es la máscara?" IG @quieneslamascara

En tanto, tanto Omar Chaparro y Yuri, así como Carlos Rivera y Juanpa Zurita, volverán a ser parte de la nueva temporada de "¿Quién es la máscara?", uno de los realitys que ha encantado a los televidentes. La producción volverá a la pantalla chica todos los domingos a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas a partir del 16 de octubre.

