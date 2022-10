VIDEO | Christian Nodal cumple el sueño de un niño fanático y lo invita a cantar en el Palenque

Entre los artistas que forman parte de la cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara está Christian Nodal, el joven de 23 años que ha logrado cumplir sus metas y superar sus propias marcas, ahora recorre los recintos más importantes de Estados Unidos, México y varios países de Latinoamérica.

En una de las fechas que el sonorense llevó a cabo en la “perla tapatía”, uno de los pequeños fanáticos que estaba en el público se acercó al redondel con un letrero que decía “puedo cantar una canción contigo”, según varios videos que están dando vueltas por Internet, Christian Nodal al ver el mensaje le fue imposible no brindarle oportunidad a su fiel seguidor y llevarlo con él para cantar una pieza.

“Adiós amor”, fue la canción que compartieron a dueto, se trata del primer sencillo del famoso, mismo que le abrió las puertas y lo hizo que la gente pusiera especial atención en el joven en crecimiento. En las imágenes se aprecia el momento en el que deleitan a los más de 6 mil 300 espectadores.

Nodal además ofreció un abrazo al pequeño que demostraba lo feliz que estaba en ese momento por compartir escenario con quien según es uno de sus artistas favoritos. Todavía se desconoce la identidad del niño.

Nodal y el fanático se dieron un abrazo. Captura de video

Nodal y sus escándalos

Una de las últimas polémicas en las que está envuelto Nodal no tiene nada que ver con su relación con Cazzu o su pasado amor con Belinda, ahora es Gussy Lau quien menciona que Christian se equivocó al decir que el compositor no había formado parte del tema “No te contaron mal”.

El sinaloense señala que él estuvo trabajando con el cantante y con Edgar Barrera en la creación de dicha canción y que el Latin Grammy que se llevaron por la autoría si fue bien merecido.” “Cuando comenzamos a componer esa canción, la idea nace creo que de Edgar o de Christian, mía no, no voy a decir que fue mi idea porque no fue mi idea y, a mí no me gustaba,” dejarlo Gussy Lau.

