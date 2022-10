Este es el actor que causó el distanciamiento entre Lucía Méndez y Verónica Castro

Verónica Castro, de 69 años de edad es una gran actriz que tuvo muchos protagónicos importantes durante su trayectoria e incluso debutó en la pantalla grande. Otra artista de renombre y de la misma época que Castro es Lucía Méndez 67 años de edad quien tuvo una larga carrera dedicada a la televisión y la música.

Siempre los fanáticos y seguidores de ambas artistas han anhelado la posibilidad de que realicen algún trabajo o proyecto en conjunto, pero esto no ha ocurrido no porque no existiera la oportunidad, si no por algo mucho más complejo y es por el amor de un actor argentino Jorge Martínez.

Verónica Castro enemistada. Fuente: Instagram vrocastroficial

Aparentemente, Lucía y Verónica no llevan la mejor relación entre ellas y está rivalidad surgió porque se rumoreaba que Jorge Martínez mantenía una relación con Méndez, mientras se encontraba en pareja con Castro. Ambas conocieron al actor mientras grababan en telenovelas de la década del 70 y 80.

Sin embargo, el argentino desmintió esta situación pero ambas celebridades se enamoraron del mismo hombre. Desde ese momento, Verónica y Lucía se separaron, lo que generó la enemistad que existe entre ellas en la actualidad. Por lo que los fanáticos de ambas no podrán ver a sus artistas favoritas trabajando en conjunto.

Lucía Méndez rivalidad. Fuente: Instagram luciamendezof

Por último, Verónica Castro en una oportunidad recordó algunos episodios con su ex pareja Jorge y no fueron los mejores recuerdos. La actriz comentó que el actor estaba casado y tenía un hijo mientras mantenían una relación e incluso dijo: "Si hoy me la cruzo por la calle, no la saludo. Es muy fuerte. Son muchos años manteniendo una rectitud para que me ensucie de la manera en la que lo hizo.