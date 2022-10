Bioserie de Vicente Fernández decepciona a audiencia de caracol Televisión

A un mes de que Caracol Televisión dio a conocer en Netflix la bioserie El Rey: Vicente Fernández, entorno a la intensa vida y prolífica carrera de El Charro de Huentitán, los fanáticos del artista se encuentran decepcionados de esta polémica producción colombiana, que autorizó y respaldó la familia Fernández por estar supuestamente “apegada” a la verdadera historia del cantante de música vernácula.

Los internautas por medio de las redes sociales, siguen externando su inconformidad y cientos de comentarios negativos sobre dicha propuesta televisiva de Caracol Televisión, pues esta versión, no los ha terminado de enganchar por tratarse de una trama aburrida y con una infinidad de errores de tiempo entre las escenas, así como por la mala interpretación vocal de Jaime Camil en la piel de Don Chente.



Esta situación, contrasta sin duda, la producción de Televisa “El último rey, el hijo del pueblo”, que se transmitió en marzo pasado por Canal 2 y registró los altos niveles de audiencia, en el horario prime time de la TV abierta, pese a la controversia que se suscitó en su momento, entre la televisora de San Ángel y los familiares del intérprete de Acá entre nos, que se oponían a su difusión.

El Rey: Vicente Fernández, consta de 36 episodios Foto: Especial

Tendencia a la baja

Desde su inicio la bioserie no respondió a las expectativas generadas por su lanzamiento y en tan solo su primera semana, registró una baja de audiencia de un 32%. La tendencia fue constante y, al término de la serie, la caída de audiencia llegó a más de un 40% respecto de su capítulo inicial.



Sobre la producción colombiana, Olga Wornat señalo que no se entendía si era comedio o musical, y que incluso por momentos no se sabía de qué se trataba la historia. Además, criticó el poco realismo de la historia y sobre todo que excluyeran el conocido secuestro del primogénito de Vicente Fernández, que paralizó a la familia del artista.



El Rey: Vicente Fernández, consta de 36 episodios y también cuenta con las actuaciones de Sebastián Dante, Sebastián García, Kaled Acab, Marcela Guirado, Regina Pavón, Rubén Zamora, Enoc Leaño y Odiseo Bichir, entre otros.

Sin duda, el fracaso de la serie colombiana significó para Caracol Televisión un duro golpe en su barra de horario estelar. Para Netflix el impacto negativo es de imagen y económica, ya que transcendió que pagó 10 millones de dólares a la familia Fernández por los derechos para realizar la bioserie, cifra que, al parecer, no será fácil de recuperar.

