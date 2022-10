Muere Loretta Lynn, leyenda de la música country, a los 90 años

Loretta Lynn murió a los 90 años de edad la mañana de este martes 4 de octubre, confirmó la familia de la leyenda del la música country a medios de comunicación. Los mensajes de fanáticos, amigos y personalidades que admiraban a la artista ya comenzaron a inundar las redes sociales.

La familia de Lynn mandó un comunicado a la cadena CNN en el que confirmó la muerte de la llamada "reina de la música country", quien perdió la vida por la mañana de este martes en su casa ubicada Hurricane Mills, en Tennessee, Estados Unidos. Lo seres queridos no dieron los detalles sobre cuáles fueron la causa del fallecimiento de la intérprete de "You Ain’t Woman Enough".

"Nuestra querida madre, Loretta Lynn, falleció en paz esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills", dijo en un comunicado la familia de la artista, quien perdió la vida en su casa en Tennessee, Estados Unidos.

Loretta Lynn perdió la vida en su hogar esta mañana IG @lorettalynnofficial

Sus familiares pidieron a los medios y a los fanáticos respeto a su privacidad mientras atraviesan el duelo y dijeron que se anunciará un "servicio conmemorativo posteriormente", para conmemorar la vida y obra de la fue una de las primeras mujeres en ascender a la cima de su género en Estados Unidos.

¿Quién era Loretta Lynn?

Loretta Webb, nombre de nacimiento de la cantante, creció en Butcher Hollow, Kentucky. Su vida comenzó alejada de la industria del entretenimiento, pues a los 15 años se casó con Oliver Lynn, de quien después tomaría su apellido, y fue madre a los 17. Su matrimonio fue tormentoso, debido al alcoholismo y las aventuras amorosas de su pareja, sin embargo, ésto fue su principal fuente de inspiración para posteriormente crear sus canciones.

Cuando tenía 21 años, su marido le regaló una guitarra, la cual aprendió a tocar y gracias a su talento al año siguiente grabó su primer disco. Lynn colocó éxitos como "Don't Come Home A' Drinkin' (With Lovin' On Your Mind)" y "You Ain't Woman Enough (To Take My Man)", que encabezó las listas de éxitos country en 1966, por lo que se convirtió en la primera mujer en el country en escribir un éxito número uno.

La vida de la cantante fue llevada al cine con "Coal Miner's Daughter" ("La hija del minero"), una película estadounidense de 1980. Loretta Lynn fue interpretada por la actriz Sissy Spacek quien ganó el Óscar a la mejor actriz por su interpretación en dicha cinta.

Noticia en desarrollo...