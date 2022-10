Desde Chile, Gepe prepara show épico en CDMX con estos invitados especiales

El próximo 15 de octubre el famoso cantante chileno “Gepe” ofrecerá un concierto en el Auditorio BlackBerry ubicado en la colonia Hipódromo en la Ciudad de México en donde busca hacerle honor a toda su trayectoria musical que incluye ocho álbumes.

En entrevista para El Heraldo Digital, el intérprete de “Las 4:40”, “El volcán” y “Fruta y té”, reveló que entre los artistas invitados para este próximo show estarán presentes la cantante argentina Daniella Spalla y el cantante mexicano Rodolfo David Aguilar, mejor conocido dentro del gremio musical independiente como “El David Aguilar”.

Este show que iniciará a las 20 horas, contendrá éxitos de sus ocho álbumes, con un repertorio extenso que busca acercar más a su público mexicano, en un evento mucho más íntimo sin dejar a un lado el baile y el folclor que le caracteriza; este va a incluir éxitos como “Ansiedá”, “Las 4:40”, alguna del LP de covers que incluyen "Bagdad" y "No", y las clásicas como “Prisionero”, “Fruta y té”.

Después del concierto en CDMX, también se presentarán en Guadalajara, en Toluca en el Foro Landó, y posteriormente volverán a Chile para ofrecer shows tanto en el sur como en el norte.

Gepe estará en el Auditirio BB en la Ciudad de México. FOTO IG:

gepegepegepe

El famoso cantante declaró que desde pequeño se interesó por la música y luego estudió la carrera universitaria de “Diseño Integral, Industrial y Audiovisual” en Chile, pero pese a ello, nunca dejó de insistir en la música.

El cantante creó una agrupación llamada “Taller dejao” y luego inició el proyecto de “Gepe” el cual subió de manera orgánica y creció; el nombre de “Gepe” surgió porque en 2004 dejó la banda y empezó a componer música mucho más tranquila y acústica, y mientras pensaba en su habitación sobre qué nombre elegir, vio una caja que decía “Gepe” de insumos fotográficos y le gustó ese nombre porque le “vibró de manera especial, porque esa palabra no tenía idioma”.

“Siempre me ha gustado…desde muy niño. No me acuerdo cuándo la música no fuera lo principal para mi; la música nunca dejó de ser lo más importante”