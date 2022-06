Valentina Moretti, la cantante mexicana de música electrónica que envió su trabajo a la Luna a través de la NASA

Valentina Moretti es una cantante, productora y compositora originaria de San Luis Potosí, México, quien ha dirigido su música al género pop electrónico, con la cual busca empatizar y compartir su amor hacia este arte con el público; actualmente tiene 28 años pero desde muy joven se acercó a la música, ya que esta fue “su salvación”.

En entrevista para El Heraldo Digital, la creadora de música electrónica declaró que cuando tenía 13 años tuvo complicaciones familiares que la llevaron a abandonarlos desde esa edad, buscando una oportunidad en Estados Unidos, donde logró ingresar en Cypress en Texas, donde se conectó con la música de una manera más profesional.

“La música me regresó las ganas de vivir, me salvó la vida”, declaró Moretti en entrevista.

Quién es Valentina Moretti

Ahora la artista busca ampliar su música, compartiéndola en todo el mundo y de diversas maneras, además de buscar un lugar seguro para las mujeres creadoras de música, pues al igual que varias de sus compañeras en la industria han vivido discriminación, violencia y rechazo por ser mujeres, lo cual hace su camino más complicado que para los hombres que desean formar parte de la escena musical.

La intérprete de “Muévelo”, ha estado trabajando en el uso de la inteligencia artificial en la creación musical, siendo la pionera en América Latina; también obtuvo la oportunidad de enviar su música a la Luna como parte del enlace con el Instituto SETI y la NASA.

“Trato de proyectar mi amor por la música; poco a poco fui evolucionando contando más sobre mi vida a través de mis canciones. Ahora ya me abro más hacia el público”, dijo la compositora mexicana.

FOTO IG: valentiinamoretti

La industria musical y la discriminación

En suma, Valentina ha buscado la forma de hacer la música que ella realmente quiere y no la que está en tendencia, ya que dentro de sus inspiraciones se encuentran artistas como Michael Jackson, Jean-Michel Jarre, y Depeche Mode, y asimismo busca compartir esta inspiración a través de sus canciones, como la más reciente titulada “I think of you” y “cielo”, misma que forma parte de la más reciente playlist de Spotify “Equal México”, como parte de un proyecto que busca destacar y empoderar el arte de las mujeres en la música en la actualidad en nuestro país.

“La industria musical está dominada por los hombres; si tú te pones a ver el top de música en el mundo, solamente el uno por ciento es de mujeres, y ahí te das cuenta que hay un problema y que obviamente hay una discrmiminacón”, señaló la artista para El Heraldo Digital.

SIGUE LEYENDO:

Así fueron los inicios de Porter, la banda mexicana que triunfó tras tocar puertas con Café Tacvba

Del reggaetón a la banda: El DJ de Bad Bunny, Danny Peña, quiere incursionar en el regional mexicano

Por Haniel Mata