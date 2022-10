De espaldas, Sugey Ábrego eleva la temperatura con atrevida foto al natural

Sugey Ábrego acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad en su perfil de Instagram donde robó suspiros luego de posar de espaldas completamente al natural dejando sus estilizadas curvas al descubierto por lo que “la ex chica del clima” se llevó cientos de halagos que reafirmaron su título de “La Reina del VIP”.

Fue a través de las historias de Instagram donde Sugey Ábrego publicó la atrevida fotografía en cuestión, la cual, además de deleitar la pupila de sus miles de seguidores, también tuvo el objetivo de incentivar a sus admiradores a que se suscriban a su página de contenido exclusivo y para ello lanzó una oferta inmejorable que ningún “goloso del mundo”, como la actriz se refiere a sus seguidores, puede desaprovechar.

La oferta de Sugey Ábrego consiste en un descuento del 70% en la suscripción mensual en su página sugeyabregovip.com donde derrocha sensualidad y belleza sin ningún tipo de restricción, además, recordó que entre los beneficios de dicha plataforma destacan el poder comprar algunas de sus prendas íntimas, así como diferentes videochats completamente en vivo donde la actriz y conductora interactúa con sus admiradores, no obstante, dicha oferta solo estará disponible hasta el próximo 10 de octubre.

Sugey Ábrego dejó a más de uno con la boca abierta gracias a su atrevida postal. Foto: IG: sugeyabregotv

En cuanto a la fotografía que Sugey Ábrego utilizó para atraer las miradas de sus seguidores, se trató de una atrevida postal en la que la actriz y conductora nacida en Tuxpan, Veracruz posó sentada sobre una silla, no obstante, apareció de espaldas y casi al natural, no obstante, por su espalda recorría una cadena metálica de color dorado que aparentemente pertenecía a un sostén, la única prenda que estaba usando.

Pese a que Sugey Ábrego casi no tenía ropa fue muy cuidadosa de no enseñar de más pues como se mencionó antes, posó de espaldas, además, la edición de la fotografía también la ayudó a que no se viera la zona de sus glúteos por lo que solo resaltó su cintura, además, un detalle que enloqueció a los fans de la actriz fue el gesto seductor con el que posó.

Pese a que dicha imagen fue difundida a través de sus historias de Instagram, la atrevida postal no tardó en llegar a páginas administradas por sus fans donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas para la “ex chica del clima”.

Sugey Ábrego se ganó el título de "La Reina del VIP". Foto: IG: sugeyabregotv

“Eres un sueño”, “Cada día más linda”, “Chulada de mujer”, “Estás guapísima” y “Simplemente divina” y “Toda una diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Sugey Ábrego, quien hace unos días dejó ver que podría regresar a la pantalla chica participando en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el reality show que se desarrolla dentro del famoso matutino de Televisa.

