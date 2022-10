Sugey Ábrego paraliza la red con atrevido topless que no deja nada a la imaginación: FOTO

En redes sociales se difundió una fotografía perteneciente al material que Sugey Ábrego ofrece a través de sus plataformas de contenido exclusivo y dicha imagen causó un gran revuelo por diferentes motivos, no obstante, lo que más llamó la atención fue que la actriz y conductora nacida en Veracruz apareció en topless dejando a más de uno con la boca abierta, por lo que “la ex chica del clima” se llevó decenas de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

La controversial publicación fue realizada a través de Twitter, por un usuario identificado como “Romántico”, quien aseguró que “el único placer que le apetece a todas horas es el ver a Sugey Ábrego” y para acompañar su mensaje publicó una fotografía en la que la ex conductora de espacios como “Matutino Express” y “VidaTV” apareció en topless y otras prendas de látex que la hicieron lucir más que sensual, por lo que se generó un gran revuelo entre los admiradores de la veracruzana, a quien llenaron de halagos.

Sugey Ábrego se llevó decenas de halagos. Foto: TW: @SUGEYABREGO

Tras todo el revuelo que se armó, Sugey Ábrego compartió en su perfil la publicación del usuario identificado como “Romántico” y luego de agradecerle por los halagos, le pidió amablemente que bajara dicha publicación pues la imagen fue concebida para que se difundiera a través de sus páginas de contenido exclusivo oficiales, no obstante, lo único que generó fue que se armara aún más ajetreo por la atrevida postal.

“#GolosoDelMundo me encanta todo lo que siempre me escribes, sin embargo, este material tiene derechos de marca, te invito a bajar la foto antes que denuncien tu cuenta y que lo sigas disfrutando en el sitio adecuado”, escribió la actriz, quien desde hace un par de semanas se encuentra en su natal, Tuxpan, Veracruz disfrutando de su familia.

Tras el furor generado por esta fotografía, además, de cientos de halagos, Sugey Ábrego también recibió cientos de peticiones de sus fans para que no denunciaran dicha publicación argumentando que dicha imagen había incentivado a muchos de sus admiradores a suscribirse a su página VIP o en OnlyFans, no obstante, ya no hubo una respuesta de la actriz, quien hace unos días dejó ver que existe la posibilidad de verla de regreso en la nueva edición de “Las Estrellas Bailan en Hoy” donde hace apenas unos meses derrochó belleza y talento para el baile.

Sugey Ábrego ha dado diferentes muestras de lo que ofrece en sus páginas de contenido exclusivo. Foto: IG: sugeyabregotv

Actualmente, Sugey Ábrego tiene 43 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística debido a que además de brillar en redes sociales donde es considerada como todo un sex symbol, también tiene diferentes proyectos en teatro, como la puesta en escena llamada “Amor de tres”, además, también tiene participación en diferentes espacios televisivos ya sea como actriz o como invitada en diferentes programas de entretenimiento.

