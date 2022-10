Sugey Ábrego sube la temperatura con ajustado traje de baño

Sugey Ábrego es una de las celebridades más activas en las plataformas virtuales. Cuando no comparte videos graciosos, son contenidos que elevan la temperatura de las redes y sino con distintos detalles de su día a día y perlitas de sus distintos viajes.

En las últimas horas, Sugey volvió a confirmar toda su belleza en las redes sociales. La popular conductora de televisión compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. La morocha lució un traje de baño estampado en tonos fucsia y turquesa. La ex esposa de Enrique Durán complementó su look con su cabello suelto, aretes medianos, lentes de sol oscuros y un delicado make up.

“Ocupa tu mente, manten limpio tu espíritu y el corazón con gozo. Feliz inicio de semana!!!” fue el simple y motivacional texto que eligió Ábrego como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Sugey Ábrego posando. Fuente: Instagram Sugey Ábrego

Las veraniegas pics de Sugey Ábrego fueron capturadas en las costas de la ciudad de Tuxpan De Rodríguez Cano, Veracruz-Llave. Recordamos que la también política de 43 años es oriunda de dicho lugar. Inclusive en una de sus historias de Instagram, la modelo aclara que es una de las playas preferidas de su padre.

Sugey Ábrego posando con su papá. Fuente: Instagram Sugey Ábrego

Sugey Ábrego posando. Fuente: Instagram Sugey Ábrego

Esta mencionada publicación de Sugey cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los quince mil novecientos corazones en tan solo horas. “Estas Super Hermosa Bellísima Preciosa Linda Me Encantas”, “Hermosa disfrutando del sol, mar y relax saludos” y “Y deja q Las buenas vistas Sean un manjar para tus ojos” fueron algunos de los mensajes que recibió la mediática.