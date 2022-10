Karely Ruiz paraliza la red con escotado disfraz de “Super Girl”: FOTO

En los últimos meses, Karely Ruiz ha descubierto su pasión por el cosplay a partir de sus colaboraciones con otras influencers y modelos que se desarrollan dentro de ese mundo y todo parece indicar que la modelo regiomontana ya le agarró el gusto a esta práctica pues en una de sus últimas publicaciones robó cientos de suspiros con un atrevido disfraz de “Super Girl”, por lo que como era de esperarse, la sensual estrella de OnlyFans se llevó cientos de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Karely Ruiz publicó la mencionada foto en cuestión, la cual, únicamente tuvo el fin de deleitar la pupila de sus miles de seguidores, además de intentar interactuar con sus admiradores pues escribió “eh, háblenme, sí contesto”, por lo que causó un gran revuelo entre los más de siete millones de seguidores que ostenta en la aplicación de la camarita.

Karely Ruiz derritió la red con su atrevido disfraz. Foto: IG: karelyruiz

En cuanto al outfit con el que deslumbró Karely Ruiz, se trataba de un disfraz de “Super Girl”, el cual, consistía en un body de colores azul, rojo y amarillo, el cual, tenía el logo de la súper heroína de DC Comics, además, dicha prenda estaba sumamente escotada y debido al ángulo del que fue tomado la foto los encantos de la ex colaboradora de “Es Show” quedaron al descubierto, además, se pudo ver que estaba utilizando correas para liguero, por lo que enloqueció a sus fans con este detalle.

Cabe mencionar que lo que más enloqueció a los fans de Karely Ruiz fue el gesto sumamente seductor con el que posó mirando fijamente a la cámara, por lo que los halagos no se hicieron esperar pues así se pudo ver en diferentes páginas administradas por seguidores de la modelo hasta donde la imagen llegó pese a haber sido publicada originalmente en sus historias de Instagram.

“Eres un bombón”, “Cada día más hermosa”, “Toda una diosa”, “Simplemente divina”, “Eres una reina” y “La sensualidad hecha mujer” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz.

Karely Ruiz pide un alto a las comparaciones con otras influencers

Hace un par de semanas, las influencers Mona y Yeri Mua se realizaron diferentes procedimientos estéticos que les valieron ser comparadas con Karely Ruiz, sin embargo, esto no le gustó a la influencer regiomontana y como un acto de sororidad aprovechó sus redes sociales para pedir un alto a las críticas y comparaciones.

Karely Ruiz pidió no ser comparada con otras influencers. Foto: IG: karelyruiz

“Ya dejen de comparar a las mujeres, que si una se ve mejor que otra, ya, están todas bellísimas, Mi Yeri se ve ¡uf!, Mona se ve hermosa también, así que ya mejor hagan algo de trabajo o trabajen para que se operen, (ojo, las que quieran) y las que no, observen y cállense, nadie tiene el derecho de criticar cuerpos ajenos y menos si no estás en una posición que digas tu ¡wow! Estoy así para ponerme a criticar, ya es todo, bye”, fue el texto que escribió Karely Ruiz a través de su perfil de Instagram donde aseguró que no hacía esto por quedar bien, sino porque realmente es lo que piensa.

