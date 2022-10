Yailin, la más viral, paraliza la red con look de cuero y estampado militar

La cantante de música urbana Yailin, la más viral, es conocida por ser la esposa del cantante puertorriqueño Anuel AA, pero se ha convertido en toda una influencer, ya que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram tiene alrededor de 5 millones 690 followers, quienes no dudan en dejarle likes o comentar sus posts.

Yaiin paraliza la red

En su último post en Instagram, la dominicana de 20 años dejó con la boca abierta a todos sus fans, pues posó con un ajustado look de cuero y estampado miliar que dejó ver todas sus curvas. Por su parte, se aprecia a la influencer junto a su amiga La Insuperable, quien trae unos leggins de color azul, un top negro y una chamarra de cuero, con quien pronto lanzará una colaboración.

"Todas quieren ser dominicanas", "No puedo esperar a escuchar la letra de esa canción que estoy segura de que será profunda llena de romance y mucha pasión" y "Yailin viene a demostrar quién es MAMÁ", fueron algunos de los comentarios de sus fans, quienes aseguran luce hermosa lo que se ponga.

(Créditos: Instagram / @yailinlamasviralreal)

¿Quién es Yailin, la más viral?

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, nació en Santo Domingo, República Dominicana un 4 de julio del 2022. Actualmente, tiene 20 años y aunque cuenta con pocas canciones, sus temas más conocidos son "Sí tú me busca", "Chvirika" y "Yo no me voy a acostar". Sin embargo, se ha popularizado en las redes sociales gracias a sus bailes en la plataforma de TikTok, donde hace trends con las canciones más virales del momento.

Aunque el sueño de Yailin era ser médico debido a que la mayoría de su familia lo es, finalmente decidió dedicarse a la música y próximamente prepara un nuevo material junto a La Insuperable.

Cabe señalar que, la dominicana se casó con Anuel AA el pasado 13 de junio del 2022 y lo hizo público en un video que subió a sus redes sociales. "Todo en manos de Dios. Las palabras son lo que importan", escribió la artista urbana.

(Créditos: Instagram / @yailinlamasviralreal)

SIGUE LEYENDO:

La hermana de Ángela Aguilar paraliza la red con elegante look y bolsa Chanel

Karely Ruiz estalla tras ser comparada con Mona: "¿tiene que ser 8 de marzo para estar unidas?"

Karol G eleva la temperatura en topless y con medias de red

PAL