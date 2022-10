La hermana de Ángela Aguilar paraliza la red con elegante look y bolsa Chanel

Aneliz Aguilar se ha convertido en un ícono cuando se trata de la moda. A través de sus redes sociales, la hija del cantante Pepe Aguilar, da cátedra de estilo ante sus más de 700 mil seguidores. Ahora, la joven compartió una publicación donde presume su look utilizando un blazer negro desde Chicago, Estados Unidos.

A pesar de que la hermana mayor de Ángela Aguilar no siguió los pasos de sus hermanos, la joven ha destacado por su belleza, talento y sobre todo por su particular gusto cuando se trata de vestir. Sus looks son elogiados por ir acorde a cada temporada del año.

En redes sociales, Aneliz Aguilar ha demostrado que las prendas con estilo oversize siguen siendo tendencia, por lo que este fin de semana volvió a mostrar la forma de cómo llevar un saco grande. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que dio cátedra de estilo al modelar su outfit desde Chicago, en Estados Unidos.

La joven posó desde Chicago, Estados Unidos. Foto: IG @aneliz_aguilar

Aunque en los últimos días había dejado ver un estilo más urbano como cuando combinó un bralette con una camisa desabrochada, la mayor de los Aguilar volvió a robar las miradas con un outfit más formal, pero muy chic y juvenil, lo que lo hace perfecto para cualquier evento.

La hija de Pepe Aguilar lució un saco negro, estilo oversize, con unos pantalones en la misma tonalidad. Complementó su look con una bolsa mini de la marca Chanel y unos lentes oscuros. Por su parte, el cabello decidió llevarlo al natural, al igual que su maquillaje.

La joven ha destacado por sus looks en tendencia. Foto: IG @aneliz_aguilar

¿A qué se dedica Aneliz Aguilar?

La hija mayor del intérprete de "Por mujeres como tú" prefirió mantenerse lejos de las cámaras y los micrófonos, por lo que optó por estudiar Entertainment business management en Estados Unidos. Sin embargo, es muy conocida por los fanáticos de la dinastía debido a que es una conocedora de moda y de las tendencias que seguirán para las próximas temporadas, como la de otoño.

SIGUE LEYENDO

Ángela Aguilar conquista Instagram con el maquillaje de ojos más seductor

Aneliz Aguilar luce elegante look satinado y se corona como la más bella de la Dinastía de Flor Silvestre

La hermana rubia de Ángela Aguilar conquista la red con lujosos looks semiformales