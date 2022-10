Rosé de BLACKPINK y Hailey Bieber cenaron juntas en Paris y todo el mundo habla de las FOTOS

Este fin de semana, Rosé, cantante y bailarina de la girlband de K-Pop BLACKPINK fue captada en una lujosa cena junto a la esposa de Justin Bieber, la modelo Hailey Bieber y otros famosos en la ciudad de París, Francia. Ante esto, usuarios en redes sociales no han dejado de hablar al respecto, pues aseguran que la intérprete coreana se ha vuelto muy popular en el extranjero y cada día es más común verla con otros artistas internacionales.

Así fue la lujosa cena de Rosé en París

En la foto que circula en internet, se aprecia a Rosé y Hailey junto al director creativo de la prestigiosa marca Saint Laurent, Anthony Vaccarello. Además, aparecen sentadas las modelos Rosie Huntington-Whiteley, Anja Rubik y la actriz Zoë Kravitz. "Un sushi Saint Laurent en Rive Droite", escribió en su post el diseñador de moda.

(Créditos: Instagram / @

anthonyvaccarello)

Por su parte, Rosé, compartió la publicación en sus historias de Instagram y presumió lo cercana que es a ellos, pues recordemos que la semana pasada viajó a París debido a que es embajadora de la marca Saint Laurent, por lo que estuvo presente en la semana de la moda, donde presumió un minivestido negro de dicha casa de moda y sorprendió por su increíble figura.

(Créditos: Instagram / @

anthonyvaccarello)

Su amistad con Hailey

Durante aquel evento, la cantante de temas como "Gone" y "On the Ground" también fue vista junto a la esposa de Justin Bieber, Hailey Rhode Baldwin, pues en la red circularon fotos donde ambas estaban sentadas en la primera fila de la semana de la moda en París. "Yo solo quiero saber que era lo que estaban chismeando Hailey y Rosé", escribió una internauta en Twitter.

De hecho, aseguran que ambas estuvieron platicando toda la noche y los fans de BLACKPINK, conocidos como BLINKS, consideran que después de aquella noche se volvieron muy cercanas. "Rosé hablando con Hailey Bieber durante el evento de YSL en Paris" y "Hailey y Rosé interactuando es todo lo que necesitaba para ser feliz hoy, las amo", fueron las reacciones del fandom.

(Créditos: Twitter / @CryForBiebtan)

