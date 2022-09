Rosé de BLACKPINK hace historia en la semana de la moda en París

Rosé, cantante de la girlband de K-Pop BLACKPINK, deslumbró durante la semana de la moda en Paris al posar con un minivestido de color negro de la lujosa marca francesa Saint Laurent, pues en redes sociales demostró que otro de sus talentos es vestir con elegancia.

Rosé en París

Hace unos días, la cantante de “Gone” fue captada en el aeropuerto de Incheon en Corea del Sur y se especuló que viajaría junto a su amiga la actriz Kim Go Eun. Sin embargo, este martes la estrella del pop coreano presumió la ropa que lució durante el evento de moda que se llevó a cabo en la ciudad de París y al parecer estaba sola.

Pese a esto, la intérprete de “On the Ground” no dudó en hacer nuevas amigas, pues en el lugar donde se llevó a cabo la semana de la moda fue vista junto a las modelos Kate Moss y Hailey Baldwin Bieber. De hecho, las tres fueron captadas platicando y riéndose juntas.

Rosé deslumbra con su minivestido

A través de su cuenta de Instagram la cantante de BLACKPINK compartió sus mejores fotos durante la Fashion Week in Paris, donde posó su vestido de la marca francesa YSL. Además, etiquetó al director creativo, Anthony Vaccarello, quien es su amigo. “Rosé, hermosa”, “Eres una diosa, Rosé” y “Rosé, la más ardiente”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en las redes sociales.

(Créditos: Instagram / @

roses_are_rosie)

Rosé impacta con vestido gris

Hace unas horas, la integrante de BP fue vista nuevamente saliendo de su hotel en Paris, donde miles de fans la esperaron para poder conseguir un autógrafo. De acuerdo con los reportes, la artista asistirá a otro evento de moda de la marca Saint Laurenty y estará junto a otras figuras importantes de la moda. En las imágenes que circulan en la red se aprecia a la cantante de “Gone” con un vestido largo de color gris de la lujosa casa de moda.

(Créditos: @Rosiness_of0211)

SIGUE LEYENDO:

EXO: Chanyeol terminó su servicio militar y fans le dan la bienvenida

3 Doramas coreanos con los actores más guapos que se estrenarán pronto

Conoce al hijo de V BTS y Jennie de BLACKPINK, así sería su bebé

PAL