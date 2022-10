Muere Jerry Lee Lewis a los 87 años, legendario intérprete de "Great Balls of Fire"

Este viernes se dio a conocer el fallecimiento de Jerry Lee Lewis, pianista y cantante a los 87 años de edad, fue pionero del rock 'n' roll cuyo escandaloso talento, energía y ego chocaron en discos tan definitivos como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin' On".

Jerry Lee murió en su casa en Memphis, Tennessee, de acuerdo con su representante Zach Farnum en un comunicado. El pianista nacido en Luisiana se hacía llamar "The Killer" y cautivó a miles de personas con su forma de tocar el piano y llamativa presencia en los escenarios a mediados de la década de 1950.

Fue el portal de noticias sobre celebridades TMZ quien dio a conocer su muerte un día antes de que ésta sucediera, por lo que más tarde tuvo que rectificar la información y pedir una disculpa: "Nos dicen que la leyenda del rock 'n' roll está vivo viviendo en Memphis. Hoy temprano, alguien que decía ser el representante de Lewis nos dijo que había muerto. Ese resultó no ser el caso. TMZ lamenta el error" señaló el medio estadounidense.

Jerry Lee Lewis murió a los 87 años. | FOTO: AP

El equipo del cantante de "Great Balls of Fire" emitió un comunicado el viernes a través del cual se dio a conocer su deceso: "Lewis, quizás el último gran ícono verdadero del nacimiento del rock 'n' roll, cuya unión de blues, gospel, country, honky-tonk y raw, golpearon las representaciones teatrales que amenazaron a un joven Elvis Presley, a quien hizo llorar, ha muerto".

¿Quién fue Jerry Lee Lewis?

Jerry Lee, una de las leyendas de este género musical nació en Ferriday, Louisiana, y cuando tenía 9 años aprendió a tocar el piano por su cuenta. Su padre hipotecó la granja familiar para comprarle a Jerry Lee su primer piano cuando tenía 10 años, y cuando tenía 14 tuvo su primera actuación pública en una agencia de autos local.

Posteriormente, Jerry decidió dejar la escuela para enfocarse en la música, especialmente en el piano y en 1956 viajó a Memphis para grabar en Sun Records, la misma disquera de Elvis Presley, de esta forma lanzó su primer sencillo. Asimismo, grabó varios temas junto a Presley, Carls Perkins y Johnny Cash, quienes fueron conocidos como "El cuarto del millón de dólares".

El segundo sencillo de Jerry Lee fue "Great Balls of Fire" el cual fue lanzado en diciembre de 1957 y es un elemento básico de la cultura pop, ya que apareció en películas como "Top Gun" y la reciente secuela.

Este año fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country, pero no pudo asistir a la ceremonia porque estaba enfermo de gripe. El compositor Kris Kristofferson aceptó el premio para Jerry y se lo llevó para entregárselo personalmente.

La escandalosa vida de "The Killer"

La vida privada de Jerry Lee Lewis dio de qué hablar, pues fue en 1958 cuando se hizo público con matrimonio con Myra Gale Brown, su prima, quien en ese momento tenía únicamente 13 años. mientras él tenía 22. Aunque el cantante intentó mentir para aminorar el impacto de la diferencia de edad, ésta causó indignación entre la gente, lo que conllevó a la cancelación de su gira.

Este escándalo le fue arruinando su carrera paulatinamente, pues hizo varios intentos por regresar a la escena musical, pero no logró alcanzar el éxito previo a la polémica, su álbum "The Return of Jerry" fue un fracaso y ni siquiera logró llegar a las listas. Incluso en 1960, en un esfuerzo por recuperarse, su disquera The Sun hizo que grabara canciones bajo el pseudónimo "The Hawnk", pero la gente reconoció su estilo y fracaso nuevamente.

Tuvo una vida llena de escándalos. | FOTO: AP

A pesar de que recuperó su popularidad en Europa en la década de 1960, ésta no llegó a Estados Unidos, posteriormente se centró en la música country y así volvió a figurar en las listas, pero nunca con la fuerza del éxito que tuvo al inicio. El comportamiento errático de Lewis durante la última parte de la década de 1970 y principios de los 80 le condujo a una larga hospitalización cercana a la muerte por úlcera sangrante en 1981, hasta que el 28 de febrero de 2019, Lewis sufrió un ataque cerebrovascular, del cual se recuperó más adelante.

