Estas son las mejores películas para celebrar el Día Mundial del Rock | VIDEOS

En el Día Mundial del Rock las guitarras y las baterías se apoderan del espectro musical y dan la pauta para rememorar aquellas canciones que nos han hecho vibrar a lo largo de nuestra vida, sin embargo, no todo se remonta a la música, también hay imágenes que acompañan nuestras vivencias y en este día especial nos daremos a la tarea de hacer una breve recopilación.

Las películas siempre han contado con la mirada cómplice del director ante su artista o banda preferida, en algunos casos es tal el encantamiento que hasta los propios actores se meten en su personaje y le dan su propio estilo o bien como en el caso de Rami Malek, recrean hasta los gestos de un tipo como Freddie Mercury en la exitosa película “Bohemian Rapsody” de 2018.

Por esa razón hemos elegido estas películas, sin embargo, sabemos que en gustos se rompen géneros y nos gustaría conocer qué opinas al respecto.

Comenzamos con la obra homónima de Prince, “Purple Rain”, escrita y dirigida por Albert Magnoli en 1984.

Esta película consagró a Prince como una estrella mundial (ya lo era) y fue todo un éxito comercial: costó más de siete millones de dólares y recaudó más de 80 en taquilla convirtiéndose en un clásico de culto, aunque siendo sinceros el papel del roquero no era para nada creíble como pandillero (algo similar ocurrió con Michael Jackson en su video Beat It) y menos el de su novia Apollonia.

Un clásico de inicios del siglo XXI llegó de la mano de Cameron Crowe, “Casi famosos” es una historia en la que el director hace un recuento de su época juvenil en la que cubrió una gira de los Allman Brothers (Stillwater) para la revista Rolling Stone.

Egos entre los integrantes, peleas, conciertos, la perdida de la virginidad del protagonista y su enamoramiento de una groupie son parte de este viaje musical, protagonizado por Kate Hudson y Patrick Fugit.

En “Grandes bolas de fuego” se hace un recuento de la vida de Jerry Lee Lewis, uno de los más grandes roqueros de la época de los 50 del rock and roll. Esta película es protagonizada por Winona Rides y Denis Quaid, bajo la dirección de Jim McBride en 1989.

Por esta cinta Winona ganó el premio a la mejor actriz en los Premios Young Artist.

“Sid y Nancy” (1986) es la cinta sobre la pareja conformada por Sid Vicious y su fan número uno y pareja sentimental, Nancy Spungen, cuando el primero era el líder de la banda de punk-rock Sex Pistols.

Las actuaciones corren a cargo de Gary Oldman y Chole Webb bajo la dirección del director Alex Cox. La actuación de Oldman es prodigiosa (como nos tiene acostumbrados), quien se regodea con su personaje y hace que verdaderamente te creas que estás viendo a Sid Vicious.

“La Bamba” es un clásico de las películas que no falta en un sábado por la tarde mientras estás aburrido y no tienes cable o señal de internet y sólo puedes prender la televisión con su programación abierta.

Esta película lanzó a la fama al joven actor Lou Diamond Phillips en su papel del cantautor de rock and roll, RitchiValens,e un adolescente mexico-americano que perdió la vida en un accidente aéreo en febrero de 1959, junto con otras dos estrellas del momento, Buddy Holly y The Big Bopper. La banda sonora es un lujo que no puedes perderte y la adaptación del son jarocho que le da vida al título de la cinta es un deleite.

“The Doors” del director Oliver Stone, es un trabajo excepcional sobre la vida del legendario ‘Rey Lagarto’, Jim Morrison, interpretado magistralmente por Val Kilmer, al grado tal que él mismo se encargó de cantar algunas canciones de la banda sonora de la película, estrenada en 1991.

En 2009 la cinta documental “When You’re Strange” del director Tom DiCillo, puso en la mesa, otro punto de vista sobre la banda y consagró su trabajo al incluir una gran cantidad de material grabado por el propio Morrison, este trabajo cuenta con la narración del afamado actor, Johnny Deep.

Pink Floyd es un referente del rock y en “The Wall” el cantante Bob Geldof protagoniza la historia concebida por Roger Waters para el disco que le da nombre a la cinta. Una ópera rock monumental, en lenguaje cinematográfico y contando con algunas escenas animadas.

El disco y la película son consideradas obras de culto tanto en el cine como en la música.

El cuarteto de Liverpool no podía quedar fuera de esta lista, con un trabajo documental, alejado por mucho de su primer trabajo en “A Hard Day’s Night” una comedia musical de 1964. En “Let It Be”, que originalmente se llamaría como su álbum de estudio “Get Back”, se aprecia la relación tan complicada que vivían Los Beatles (sin saberlo estaban viviendo los últimos momentos como agrupación).

En el material se incluye el famoso concierto en la azotea realizado el 10 de julio de 1969, de las cerca de 96 horas filmadas se escogieron 80 minutos, lo que ha dado la pauta para que el director Peter Jackson, haya tomado la decisión de extraer material inédito y presentarlo próximamente en un trabajo titulado The Beatles: Get Back.

En “Singles” del director Cameron Crowe y estrenada en 1992, se nos muestra el ambiente que enmarca el movimiento grunge, precisamente en la década de los 90, con bandas como Soundgarden, Pearl Jam y Alice in Chains, pero sin Nirvana, algo que seguimos sin entender.

Dicha cinta es una comedia romántica protagonizada por Bridget Fonda, Campbell Scott, Kyra Sedgwick y Matt Dillon. Cabe resaltar que más allá de la temática de la película, la banda sonora es un lujo.

“Janis: Little Girl Blue” es una obra documental estrenada en el 2015, que nos muestra el remolino de sentimientos y vivencias de la cantante estadunidense, Janis Jopplin, dirigida por Amy Berg y bajo el cobijo de las productoras Disarming Films y Jigsaw Productions.

La cinta es magistral, un acercamiento apenas por encima sobre la vida de una de las integrantes del club de los 27 (en los que están incluidos, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse y Brian Jones), figuras consagradas que murieron justo a los 27 años.

“Amy” (2015) es la cinta documental estrenada en Netflix sobre la cantante y compositora Amy Winehouse y dirigida por el cineasta Asif Kapadia.

El documental sobre la vida de Winehouse narra la lucha interna que mantuvo la cantante en contra de las drogas a lo largo de su carrera musical, desde los tiempos en que daba sus primeros pininos hasta su llegada a la cima.

Amy murió el 23 de julio de 2011 tras sufrir un colapso por causa del síndrome de abstinencia mientras descansaba en su casa de Londres. La cinta que se estrenó en el Festival de Cannes, ganó el Oscar al mejor largometraje documental en el 2016. (Lo sabemos, Amy quizá no encaja en el género, pero no podíamos dejarla fuera de esta lista).

“Bohemian Rhapsody” de 2018 es una cinta homenaje a la banda inglesa Queen y centrándose en el vocalista y líder de la agrupación Freddie Mercury.

Mercury es interpretado magistralmente por Ramy Malek bajo la dirección de Bryan Singer, aunque Dexter Fletcher llegó a pulir los detalles luego del despido de Singer por problemas con la producción.

La película se estrenó el 24 de octubre de 2018 en Reino Unido y también en México, siendo una de las cintas más populares en ese año y convirtiendo la participación de Queen en el concierto del Live Aid de 1985 como un momento sublime dentro de la trama

Fue galardonada con numerosos premios, entre ellos: cuatro Oscares, dos Globos de Oro y dos premios BAFTA.?

Metallica: Some Kind Of Monster (J. Berlinger, B. Sinofski, 2004) es un trabajo documental que nos muestra el trabajo final de lo que en esencia iba a ser el making-off de la grabación del disco St. Anger, lo que generó al final fue una obra que ‘desnudó’ a los integrantes en sus relaciones personales y la lucha con sus procesos creativos. Sin duda, no debes perderla de vista.

Bonus

“Escuela del Rock” del año 2003, es una comedia muy ligera pero con un soundrack espectacular, con las actuaciones de Jack Black, Joan Cusack y una generación de niños que incluía a la estrella de iCarly, Miranda Cosgrove (claro, la produjo Nickelodeon Movies), Rebecca Brown y a un talentoso baterista de nombre Kevin Clark (quien lastimosamente perdió la vida a los 32 años en mayo de 2021).

La película narra la historia de un tipo perdedor que tiene afición por la música y desea participar en un concurso de rock (La batalla de las bandas), pero pierde su sitio como vocalista y es echado de la banda, todo parece perdido y ante la presión de la novia de su mejor amigo para conseguir trabajo y pagar sus gastos, un día se hace pasar como su amigo y consigue trabajo en una escuela en la que descubre que algunos de los chicos de su salón son unos prodigios en la música, por lo que decide dedicarse de lleno a capacitarlos para concursar en la batalla de las bandas. No tiene desperdicio de principio a fin.