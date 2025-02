¡Otra vez! Víctor García regresa más fuerte que nunca, prepara gira: ¿cuándo y en dónde?

Fue en el año 2002 cuando México conoció a los 14 alumnos de la primera generación de La Academia, todos iban en búsqueda de su sueño, sin embargo, hubo uno de ellos que logró no solo conectar con millones de mexicanos que domingo a domingo disfrutaban de sus presentaciones, sino que, su voz capturó la atención de propios y extraños, su nombre: Víctor Alejandro García Pérez, o mejor conocido solamente como Víctor García.

A poco más de 20 años de su primer éxito, Víctor regresa más fuerte que nunca a la música, pues, ahora grabó sus propios covers, pero en colaboración con artistas como Edén Muñoz y Luis Ángel “El Flaco” dos grandes exponentes del regional mexicano, y de esto nos platicó en exclusiva para El Heraldo de México, además nos contó sus planes para este 2025.

En entrevista para El Heraldo de México, Víctor García dijo estar agradecido con su público, quienes después de más de 20 años de carrera lo siguen apoyando, por lo que asegura que tiene un gran compromiso con las familias mexicanas.

Y es que, para Víctor García su público es lo más importante por lo que en cada elección de sus temas y shows que ofrece están pensados no solo para un sector en especial, sino para que pueda disfrutarlo desde el más pequeño de la casa hasta sus seguidores de “la juventud acumulada”, como él les dice de cariño.

Víctor asegura que esto es muy importante para él, porque se ha sentido parte de las familias que lo apoyan: “siempre me he sentido integrante de tu familia como el primo, el hermano, el nieto, el novio”. Y esto mismo es lo que le ha abierto las puertas con artistas como Edén Muñoz, Luis Ángel “El Flaco”, La Adictiva, Bobby Pulido, entre otros más, ya que cuenta que cada uno de ellos le abrieron los brazos cuando existió la propuesta de trabajar a su lado.

“Cuando mi manager propuso, porque por más manager e influencia que tengas, si los artistas no quieren, si no les interesa, pues, no, pero yo no he tenido otra respuesta más que favorable, siempre de compañerismo, de aprecio y hasta podría decir que de cariño y la verdad es que es mutuo”, dijo Víctor García