Freddie Mercury: subastarán su lujoso auto clásico para ayudar a Ucrania

Freddie Mercury está siendo tema de conversación debido a que próximamente se subastará un Rolls-Royce Shadow, el cual era el lujoso auto clásico, que utilizó el vocalista de "Queen", quien falleció el 24 de noviembre de 1991. Lo que se gane de esta puja se ocupará para ayudar a las víctimas de Ucrania, que están en medio de una guerra con Rusia desde hace varios meses y que ha afectado a la ciudadanía.

A pesar de que el intérprete de "Bohemian Rhapsody" murió hace 30 años, aún es muy conocido en la industria musical, pues formó un legado que hoy lo colocan como una leyenda en la industria. Por esta razón, cada detalle que se da a conocer de su vida y obra acapara la atención de sus fans y los medios, como esta vez en la que una casa de subasta pondrá a la venta uno de sus automóviles más icónicos del cantante.

Subastan auto de Freddie Mercury

La casa de subastas RM Sotheby’s, ubicada en Inglaterra, dio a conocer que el próximo 5 de noviembre hará una puja con diferentes artículos de lujo, entre ellos el auto clásico que le perteneció a Farrokh Bulsara, nombre real del cantante. Asimismo, destacó que lo recaudado será para ayudar a Ucrania, a través de la organización Superhumans Center, que se dedica a rehabilitar a las víctimas de la guerra.

De acuerdo a medios locales, el lujoso auto inglés fue fabricado en 1974, y fue utilizado por el artista, que falleció a los 45 años, hasta 1991, año en el que perdió la vida. Tras la muerte del cantante, el auto pasó por otros dueños, entre ellos su hermana Kashmira Cooke quien lo adquirió en 2003, pero lo subastó 10 años después.

De acuerdo a datos que comparte la casa de subastas para alentar a los compradores, el excantante de "Queen" compró el automóvil por medio de su compañía Goose Productions Ltd., sin embargo, Freddie no lo conducía, ya que no contaba con licencia, por lo que contrató a un chofer para que lo llevara en su carro a los lugares que el quisiera.

Asimismo, se especifica que la unidad de 1974, cuanta con más de 62.300 millas (unos 100 mil kilómetros) y garantiza su buen estado a pesar a permanecer guardado por varios años. De igual forma, la casa de subasta incluye documentos de taller mecánico a nombre del cantante de "We Will Rock You" y otros a nombre de su exsocia Mary Austin, por lo que estos papeles también tienen un valor especial para los fanáticos del artista.

El cantante tenía un chofer para manejar su auto Foto: especial

Se estima que la subasta comenzará en 30 mil libras, más de medio millón de pesos mexicanos, y todo lo recaudado irá a parar a la organización para que ayude con la asistencia a los damnificados por la guerra en Ucrania, que ya tiene más de siete meses sumergida en el conflicto bélico que parece no tener una solución en días próximos.

